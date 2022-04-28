Под Изюм приехал глава путинского генштаба, пишут СМИ: в соцсетях потирают руки

Герасимова не без основания подозревают в организации оккупации Крыма и "Илловайского котла"

В СМИ появилась информация, что на Изюмское направление прибыл начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов. Источники сообщают, что теперь он лично должен командовать операцией, однако в сети над этим посмеялись, а путинского генерала назвали очередной целью.

О приезде Герасимова в Изюм в среду 27 апреля сообщило украинское милитарное издание Defense Express.

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По предварительной информации, Герасимов прибыл в Украину командовать операцией оперативно-тактического уровня, а не стратегического, а это значит, что у Кремля провалился план создания единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины. Если бы у российских властей все шло так, как они задумали, операцию должен был возглавить генерал армии и командующий Южного ПО Александр Дворников, но этого не произошло.

Информацию о приезде Герасимова прокомментировал военный журналист Анатолий Цаплиенко. Он написал, что данные о прибытии путинского генерала в Украину уточняются спецслужбами, однако заинтересовался целью его путешествия в Украину.

"Валерий Герасимов, начальник Генштаба российской армии лично прибыл в район Изюма. Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, встает вопрос, а что он там делает: приехал лично руководить наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?", — написал Цаплиенко.

Пользователей сети эта новость только насмешила, ведь начальника российского Генштаба назвали очередной целью украинской армии. Военнослужащие ВСУ уже потирают руки, чтобы ликвидировать вражеского генерала.

Автор: Игаль Левин

Стоит отметить, что Валерий Герасимов, по данным сайта "Миротворец", является одним из идеологов и организаторов оккупации украинского Крыма. Сейчас он лично занимается перекидыванием подразделений российской армии на территорию Украины в районе Донецкой и Луганской областей. Генпрокуратура считает Валерия Герасимова одним из причастных к трагической гибели украинских военных под Иловайском в 2014 году.

Напомним, что во время войны с российскими оккупантами украинская армия ликвидировала многих командиров и генералов. На землях Украины погиб командир полка воздушно-десантных войск России, полковник Сергей Сухарев. Кроме того, в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора России Виталия Герасимова, который "отжимал" Крым и воевал в Чечне. А 14 марта докомандовался и был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, российский полковник Сергей Порохня.