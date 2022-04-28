Под Изюм приехал глава путинского генштаба, пишут СМИ: в соцсетях потирают руки
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Герасимова не без основания подозревают в организации оккупации Крыма и "Илловайского котла"
В СМИ появилась информация, что на Изюмское направление прибыл начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов. Источники сообщают, что теперь он лично должен командовать операцией, однако в сети над этим посмеялись, а путинского генерала назвали очередной целью.
О приезде Герасимова в Изюм в среду 27 апреля сообщило украинское милитарное издание Defense Express.
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По предварительной информации, Герасимов прибыл в Украину командовать операцией оперативно-тактического уровня, а не стратегического, а это значит, что у Кремля провалился план создания единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины. Если бы у российских властей все шло так, как они задумали, операцию должен был возглавить генерал армии и командующий Южного ПО Александр Дворников, но этого не произошло.
Информацию о приезде Герасимова прокомментировал военный журналист Анатолий Цаплиенко. Он написал, что данные о прибытии путинского генерала в Украину уточняются спецслужбами, однако заинтересовался целью его путешествия в Украину.
"Валерий Герасимов, начальник Генштаба российской армии лично прибыл в район Изюма. Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, встает вопрос, а что он там делает: приехал лично руководить наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?", — написал Цаплиенко.
Пользователей сети эта новость только насмешила, ведь начальника российского Генштаба назвали очередной целью украинской армии. Военнослужащие ВСУ уже потирают руки, чтобы ликвидировать вражеского генерала.
Стоит отметить, что Валерий Герасимов, по данным сайта "Миротворец", является одним из идеологов и организаторов оккупации украинского Крыма. Сейчас он лично занимается перекидыванием подразделений российской армии на территорию Украины в районе Донецкой и Луганской областей. Генпрокуратура считает Валерия Герасимова одним из причастных к трагической гибели украинских военных под Иловайском в 2014 году.
Напомним, что во время войны с российскими оккупантами украинская армия ликвидировала многих командиров и генералов. На землях Украины погиб командир полка воздушно-десантных войск России, полковник Сергей Сухарев. Кроме того, в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора России Виталия Герасимова, который "отжимал" Крым и воевал в Чечне. А 14 марта докомандовался и был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, российский полковник Сергей Порохня.
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