Укр

В оккупированном Донецке пылает нефтебаза: фото и видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Столб дыма и яркие языки пламени видно за много километров Новость обновлена 29 апреля 2022, 07:25
Столб дыма и яркие языки пламени видно за много километров

Украинская сторона еще не комментировала инцидент

В ночь на пятницу, 29 марта, во временно оккупированном Донецке произошел пожар на местной нефтебазе. Российские оккупанты традиционно обвиняют в возгорании украинскую сторону — якобы это произошло из-за обстрелов со стороны ВСУ, но подтверждений этому нет.

Фото и видео публикует местный Telegram-канал "Донецк сегодня", передает "Телеграф".

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Пожар вспыхнул на территории Кировского района Донецка.

Пожар произошел в Кировском районе
Пожар произошел в Кировском районе

Конкретное расположение объекта, естественно, не разглашается, однако сам огонь и огромный столб дыма хорошо просматривается со многих уголков города.

В сети слито уже немало кадров пожара — как фото, так и видео.

Среди причин возгорания оккупационные власти Донецка называют единственную — якобы обстрелы со стороны украинской армии. Более того, они заявляют, будто бы ВСУ выпустили по Кировскому району ночью минимум шесть снарядов. Украина инцидент пока никак не комментировала.

О погибших или раненых пока не сообщалось, продолжаются попытки ликвидировать огонь.

Отметим, что на подконтрольных россии территориях все чаще происходят различные катаклизмы, а в особенности пожары. Так, на днях огонь вспыхнул на складе боеприпасов под Белгородом, а позже стало известно о возгорании медцентра в центре Москвы.

Теги:
#Украина #Донецк #Пожар #Россия #Война #Донбасс #Нефтебаза #ОРДЛО
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