В хозяйстве пригодится: остатки российской ракеты украинцы превратили в лавочку

Украинские умельцы способны использовать для собственного удобства абсолютно любые подручные средства

В Черниговской области, которая сейчас постепенно восстанавливается от навалы российских оккупантов, в одном из сел решили соорудить необычную скамейку. Её главная особенность в том, что сделана она из уцелевших остатков ракеты, упавших в населенном пункте.

Снимком такого чуда поделился Facebook-пользователь Роман Кора, пишет "Телеграф".

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Название населенного пункта мужчина не указал, однако подчеркнул, что действие происходило на Черниговщине.

"Обычное село. Обычная бабушка продает обычную картошку", — подписал он свою фотографию.

Удобно, наверное

На фото действительно видно остатки ракеты, которые приспособили в качестве не то лавочки, не то подставки для груза. Поставили такое чудо на обочине, где, вероятно, и проходит процесс торговли.

Разумеется, что многие пользователи сети не смогли пройти мимо подобного и отреагировали весьма ярко.

Напомним, что ранее сеть восторгалась народными умельцами, приспособившими хвост от ракеты под мангал. Таким изобретением восхитились даже сотрудники посольства США в Украине.

Украинцы действительно невероятная нация, и доказывают это ежедневно. Так, ранее "Телеграф" рассказывал историю мариупольца, который пять суток шел пешком из родного города в Запорожье. При этом он не оставил на произвол судьбы свою собаку Жужу.

Также мы писали о трогательном возвращении украинскими воинами украденного россиянами имущества 10-летней девочке из Сумщины.