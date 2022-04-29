В хозяйстве пригодится: остатки российской ракеты украинцы превратили в лавочку
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Украинские умельцы способны использовать для собственного удобства абсолютно любые подручные средства
В Черниговской области, которая сейчас постепенно восстанавливается от навалы российских оккупантов, в одном из сел решили соорудить необычную скамейку. Её главная особенность в том, что сделана она из уцелевших остатков ракеты, упавших в населенном пункте.
Снимком такого чуда поделился Facebook-пользователь Роман Кора, пишет "Телеграф".
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Название населенного пункта мужчина не указал, однако подчеркнул, что действие происходило на Черниговщине.
"Обычное село. Обычная бабушка продает обычную картошку", — подписал он свою фотографию.
На фото действительно видно остатки ракеты, которые приспособили в качестве не то лавочки, не то подставки для груза. Поставили такое чудо на обочине, где, вероятно, и проходит процесс торговли.
Разумеется, что многие пользователи сети не смогли пройти мимо подобного и отреагировали весьма ярко.
Напомним, что ранее сеть восторгалась народными умельцами, приспособившими хвост от ракеты под мангал. Таким изобретением восхитились даже сотрудники посольства США в Украине.
Украинцы действительно невероятная нация, и доказывают это ежедневно. Так, ранее "Телеграф" рассказывал историю мариупольца, который пять суток шел пешком из родного города в Запорожье. При этом он не оставил на произвол судьбы свою собаку Жужу.
Также мы писали о трогательном возвращении украинскими воинами украденного россиянами имущества 10-летней девочке из Сумщины.
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