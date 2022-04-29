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Первые шесть предприятий Луганщины переехали в безопасные регионы и возобновили работу – ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Первые шесть предприятий Луганщины переехали в безопасные регионы и возобновили работу – ОВА Новость обновлена 29 апреля 2022, 15:00

В безопасные регионы Украины переехали шесть предприятий из Луганщины. Они успешно перенесли свои мощности на новое место и возобновили работу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Среди них три представителя Северодонецка и три других громад. Им нашли новые помещения для оборудования и техники, помогли обеспечить работой трудовые коллективы. Эти предприятия из Луганской области размещены в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой и Днепропетровской областях", – говорит областной глава.

Он отметил, что эти предприятия занимаются предоставлением медицинских услуг, разработкой программного обеспечения и транспортировкой зерновых культур. Также среди них есть шиномонтаж и предприятия общественного питания.

"По программе релокации Министерством экономики прорабатывается более тысячи заявок из областей страны, где продолжаются боевые действия", – добавляет Гайдай.

Глава ОВА также рассказал, что уже более 400 предприятий Украины переехали, а 216 из них возобновили работу. Еще для около 500 предприятий подобраны площадки, сейчас они находятся на разных стадиях транспортировки. В этом им помогает "Укрзализныця" и "Укрпочта".

Для того, чтобы участники программы релокации могли общаться друг с другом в удобном формате, была создана специальная платформа, которая доступна по ссылке: https://auction.e-tender.ua/#/register

"По завершении боевых действий одной из приоритетных задач правительства будет возвращение релоцированных предприятий в свои родные регионы, где они будут играть важную роль в возрождении экономической активности", – подчеркнул глава Луганщины.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что программа релокации бизнеса доступна для любых предприятий, независимо от их размера.

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#Война #Луганщина #релокация
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