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"Еда в обмен на трупы": россияне придумали циничный способ скрыть тысячи убитых жителей Мариуполя

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Украинский Мариуполь Новость обновлена 02 мая 2022, 14:29
Украинский Мариуполь

Военные преступления россиян в Украине просто не знают границ

Во временно оккупированном Мариуполе, которое с первых дней полномасштабного вторжения россии страдает от интенсивных боевых действий, российские оккупанты придумали новое решение, как скрыть последствия своих кровавых преступлений. Захватчики вывозят тысячи тел погибших в грузовиках "гуманитарного груза".

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Соответствующую информацию в понедельник, 2 мая, в своем Телеграмм-канале обнародовал советник мэра города Петр Андрющенко.

"После поиска могил вопросом номер один для нас стало получение информации, как именно оккупанты вывозят тела погибших в места массовых захоронений. Информация была очень разная, но никаких подтверждений от надежных источников не было… И вот по состоянию на утро сегодня можем уверенно заявить, как россияне вывозят тысячи трупов убитых из Мариуполя. Говорим сразу – это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм", — говорится в тексте публикации.

На фото отмечены места, где было замечено скопление резиногрузов
На фото отмечены места, где было замечено скопление резиногрузов

По словам Андрющенко, те же грузовые автомобили, которые завозят "гуманитарные подачки" из россии в оккупированный Мариуполь, на обратном пути загружаются телами погибших мирных людей. В случае большого скопления в одном здании грузовик подгоняют прямо к дому. В случае отсутствия большого скопления – погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле "Метро", где и проходит "упаковка" тел погибших.

Кроме того, он добавил, что согласно предварительной информации, именно эти грузовики после "загрузок" едут к месту базирования мобильного крематория в Харцызске. Однако эти данные еще нуждаются в дополнительной проверке.

"Ужасная "оптимизация" логистики. Еда в обмен на трупы – настоящее лицо россии ", — подытожил Андрющенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе, где боевые действия продолжаются уже более двух месяцев, оккупанты принудительно вывозят женщин и детей в россию, после чего лживо отчитываются о якобы предоставлении "помощи гражданским" города.

Теги:
#Россия #Мариуполь #Трупы #Гуманитарный груз
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"Еда в обмен на трупы": россияне придумали циничный способ скрыть тысячи убитых жителей Мариуполя
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