"Еда в обмен на трупы": россияне придумали циничный способ скрыть тысячи убитых жителей Мариуполя

Военные преступления россиян в Украине просто не знают границ

Во временно оккупированном Мариуполе, которое с первых дней полномасштабного вторжения россии страдает от интенсивных боевых действий, российские оккупанты придумали новое решение, как скрыть последствия своих кровавых преступлений. Захватчики вывозят тысячи тел погибших в грузовиках "гуманитарного груза".

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Соответствующую информацию в понедельник, 2 мая, в своем Телеграмм-канале обнародовал советник мэра города Петр Андрющенко.

"После поиска могил вопросом номер один для нас стало получение информации, как именно оккупанты вывозят тела погибших в места массовых захоронений. Информация была очень разная, но никаких подтверждений от надежных источников не было… И вот по состоянию на утро сегодня можем уверенно заявить, как россияне вывозят тысячи трупов убитых из Мариуполя. Говорим сразу – это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм", — говорится в тексте публикации.

На фото отмечены места, где было замечено скопление резиногрузов

По словам Андрющенко, те же грузовые автомобили, которые завозят "гуманитарные подачки" из россии в оккупированный Мариуполь, на обратном пути загружаются телами погибших мирных людей. В случае большого скопления в одном здании грузовик подгоняют прямо к дому. В случае отсутствия большого скопления – погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле "Метро", где и проходит "упаковка" тел погибших.

Кроме того, он добавил, что согласно предварительной информации, именно эти грузовики после "загрузок" едут к месту базирования мобильного крематория в Харцызске. Однако эти данные еще нуждаются в дополнительной проверке.

"Ужасная "оптимизация" логистики. Еда в обмен на трупы – настоящее лицо россии ", — подытожил Андрющенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе, где боевые действия продолжаются уже более двух месяцев, оккупанты принудительно вывозят женщин и детей в россию, после чего лживо отчитываются о якобы предоставлении "помощи гражданским" города.