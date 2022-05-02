Укр

Пытали и били почти две недели: в Херсонской области погиб ветеран АТО, которого похитили россияне

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ветеран АТО Назар Кагальняк страдал от пыток оккупантов Новость обновлена 02 мая 2022, 17:42
Ветеран АТО Назар Кагальняк страдал от пыток оккупантов

Сиротами остались двое несовершеннолетних детей

В Херсонской области от пыток российских оккупантов скончался ветеран АТО Назар Кагальняк. Россияне издевались над мужчиной почти две недели и отпустили в крайне критическом состоянии.

Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Известно, что Назар Кагальняк был похищен российскими военнослужащими в начале апреля из его дома в селе Абрикосовка на Херсонщине. Мужчину, участвовавшего в АТО, вывезли в неизвестном направлении и удерживали более двух недель, применяя пытки и физическое насилие за то, что он был участником боевых действий. И это при том, что у украинца были серьезные проблемы со здоровьем — после АТО он перенес 2 инфаркта и сложную операцию на сердце.

Россияне отпустили украинца из плена в крайне тяжелом состоянии. Он попал в больницу города Олешки Херсонской области, где впоследствии и умер.

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, двое несовершеннолетних детей Назара Кагальняка остались сиротами, ведь последние 5 лет мужчина ухаживал за ними без жены.

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Это далеко не первый случай, когда российские военные разыскивают ветеранов АТО и похищают их с собственных домов, чтобы потом держать в плену и пытать. Таким образом, вражеская армия пытается запугать людей, которые принимали участие или планируют участвовать в боевых действиях за Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не гнушается российская армия и пытками мирных жителей. Так, в Харьковской области оккупанты пытали мужчину и женщину, после чего сожгли их тела.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Война #Ветеран АТО
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