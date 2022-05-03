Ситуация на фронте скоро изменится: глава Луганщины назвал сроки
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Количество боев может значительно увеличиться
Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что ситуация на фронте изменится примерно через две недели.
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Об этом глава областной военной администрации сообщил во время своего очередного отчета во вторник, 3 мая.
По словам главы области, благодаря помощи Запада изменения на фронте могут стать заметными уже через две недели. В частности, эти перемены касаются ситуации в Северодонецке, который неустанно атакуют российские оккупанты.
"Начнет меняться все где-то через 2 недели. И количество боев увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются в течение двух недель. И через две недели мы уже увидим в принципе смены ", — поделился своими предсказаниями Гайдай.
Также он добавил, что в оккупированном Луганске больница наголову забита изуродованными телами ликвидированных боевиков. Большинство из них даже невозможно узнать.
"Дальше для них будет только хуже", — подытожил он.
Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно прогнозам венгерского премьера Виктора Орбана, якобы в курсе дальнейших действий страны-агрессора, война в Украине может закончиться 9 мая. Об этом он поделился с Папой Римским Франциском во время их встречи.
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