Бандероли от "Байрактаров": ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Змеином (видео)

Россияне даже не поняли, что произошло

Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ показали, как уничтожают позиции рф на оккупированном острове Змеиный.

Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование "Південь" на своей странице в Facebook.

В ВСУ отметили, что сумели поразить командный пункт оккупантов, а также склад боеприпасов.

"Очередное "посещение" враждебных позиций на Змеином. Бандероли от "Байрактаров": адресная доставка на склад БК и в КП", — сообщили в ВСУ.

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Напомним, именно на острове Змеиный в первые дни войны прозвучала легендарная фраза: "Русский военный корабль, иди на***". Как оказалось, пограничник, пославший россиян, остался живым и вернулся в Украину после обмена пленными. 27 апреля ВСУ ударили по средствам ПВО россиян, которые были размещены на острове. 2 мая у берегов Змеиного были потоплены два вражеских "Раптора". Российские катеры были уничтожены "Байрактаром".

Ранее сообщалось, что "Байрактар" блестяще справляется с поставленными задачами — уничтожением техники оккупантов.