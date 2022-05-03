Укр

Бандероли от "Байрактаров": ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Змеином (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
493
"Байрактар" уничтожил позиции рф на острове Змеиный Новость обновлена 03 мая 2022, 20:32
"Байрактар" уничтожил позиции рф на острове Змеиный

Россияне даже не поняли, что произошло

Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ показали, как уничтожают позиции рф на оккупированном острове Змеиный.

Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование "Південь" на своей странице в Facebook.

В ВСУ отметили, что сумели поразить командный пункт оккупантов, а также склад боеприпасов.

"Очередное "посещение" враждебных позиций на Змеином. Бандероли от "Байрактаров": адресная доставка на склад БК и в КП", — сообщили в ВСУ.

Напомним, именно на острове Змеиный в первые дни войны прозвучала легендарная фраза: "Русский военный корабль, иди на***". Как оказалось, пограничник, пославший россиян, остался живым и вернулся в Украину после обмена пленными. 27 апреля ВСУ ударили по средствам ПВО россиян, которые были размещены на острове. 2 мая у берегов Змеиного были потоплены два вражеских "Раптора". Российские катеры были уничтожены "Байрактаром".

Ранее сообщалось, что "Байрактар" блестяще справляется с поставленными задачами — уничтожением техники оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Остров Змеиный #Война с Россией
Национальный банк
Экономика и Финансы
Какой инфляции ждать в Украине до конца года: НБУ дал прогноз
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Национальный банк
Какой инфляции ждать в Украине до конца года: НБУ дал прогноз
Дата публикации
Категория
Небо над Львовом
россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: первые подробности (видео)
Дата публикации
Категория
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты
В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых
Дата публикации
Категория
владимир соловьев и денис пушилин
Путинский топ-пропагандист приехал в Мариуполь: в сети просят "пару прилетов"
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США