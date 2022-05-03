Бандероли от "Байрактаров": ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Змеином (видео)
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Россияне даже не поняли, что произошло
Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ показали, как уничтожают позиции рф на оккупированном острове Змеиный.
Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование "Південь" на своей странице в Facebook.
В ВСУ отметили, что сумели поразить командный пункт оккупантов, а также склад боеприпасов.
"Очередное "посещение" враждебных позиций на Змеином. Бандероли от "Байрактаров": адресная доставка на склад БК и в КП", — сообщили в ВСУ.
Напомним, именно на острове Змеиный в первые дни войны прозвучала легендарная фраза: "Русский военный корабль, иди на***". Как оказалось, пограничник, пославший россиян, остался живым и вернулся в Украину после обмена пленными. 27 апреля ВСУ ударили по средствам ПВО россиян, которые были размещены на острове. 2 мая у берегов Змеиного были потоплены два вражеских "Раптора". Российские катеры были уничтожены "Байрактаром".
Ранее сообщалось, что "Байрактар" блестяще справляется с поставленными задачами — уничтожением техники оккупантов.
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