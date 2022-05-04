"Самая масштабная дорожная трагедия за десятилетие": стало известно, сколько людей погибло в ДТП на Ровенщине

Тройная авария в Дубненском районе унесла жизни многих людей

Число жертв тройного ДТП в Ровенской области, которое произошло днем 3 мая, увеличилось до 27.

Об этом проинформировал советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек", — написал он.

Водитель бензовоза получил тяжелые травмы, но все же выжил.

Предварительно установлено, что виновником происшествия стал водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", он погиб на месте.

Геращенко уже назвал инцидент "самой масштабной трагедией на дорогах Украины за последнее десятилетие".

Напомним, авария случилась на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Сытное. Там столкнулись рейсовый автобус, бензовоз и микроавтобус, после чего все три автомобиля загорелись.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на фоне массированного ракетного удара по городам в западной и центральной Украине, из-за которых Львов частично остался без света. Пострадали и другие области, например, позже стало известно, что удары были нанесены также по Закарпатской и Кировоградской областях.

А в Донецкой области россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 15 получили ранения.