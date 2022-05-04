В пригороде оккупированного Донецка масштабный пожар: подробности и видео
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Территория оккупирована россией уже восемь лет
В оккупированной Макеевке — пригороде на северо-востоке Донецка возник масштабный пожар на нефтебазе.
Согласно информации из региональных телеграм-каналов загорелось топливное предприятие в Червоногвардейском районе. На месте работают спецслужбы. Предварительно — горят емкости с топливом, есть раненые и погибшие.
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В небо поднимается огромный столб черного дыма, который видно за несколько километров. Пророссийские паблики заявляют, что это результат попадания ВСУ. По имеющимся данным — полыхает в 4 резервуарах по 5 тысяч тонн каждый.
По состоянию на 10 утра по Киеву пожар взять под контроль не удалось. Отмечается также, что перед началом возгорания слышали взрывы как в Макеевке, так и в оккупированном областном центре Донецкой области — об этом сообщают пользователи Телеграм.
Отметим, что Макеевка по сути город-спутник Донецка, со стороны которого войска псевдообразований в ОРДЛО атакуют позиции украинских военных и перегоняют технику.
Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий Украина ведет успешное контрнаступление на Харьковщине. Линия обороны от россии на Донбассе подвергается постоянным обстрелам. Согласно сообщениям Генштаба ВСУ — россия пытается продвинуться на Лиман.
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