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В пригороде оккупированного Донецка масштабный пожар: подробности и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Пожар на нефтебазе Новость обновлена 04 мая 2022, 10:08
Пожар на нефтебазе

Территория оккупирована россией уже восемь лет

В оккупированной Макеевке — пригороде на северо-востоке Донецка возник масштабный пожар на нефтебазе.

Согласно информации из региональных телеграм-каналов загорелось топливное предприятие в Червоногвардейском районе. На месте работают спецслужбы. Предварительно — горят емкости с топливом, есть раненые и погибшие.

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В небо поднимается огромный столб черного дыма, который видно за несколько километров. Пророссийские паблики заявляют, что это результат попадания ВСУ. По имеющимся данным — полыхает в 4 резервуарах по 5 тысяч тонн каждый.

Дым над нефтебазой в Макеевке
Дым над нефтебазой в Макеевке

По состоянию на 10 утра по Киеву пожар взять под контроль не удалось. Отмечается также, что перед началом возгорания слышали взрывы как в Макеевке, так и в оккупированном областном центре Донецкой области — об этом сообщают пользователи Телеграм.

Отметим, что Макеевка по сути город-спутник Донецка, со стороны которого войска псевдообразований в ОРДЛО атакуют позиции украинских военных и перегоняют технику.

Нефтебаза в Макеевке на карте
Нефтебаза в Макеевке на карте
Донецк и Макеевка на карте оккупированных территорий
Донецк и Макеевка на карте оккупированных территорий

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий Украина ведет успешное контрнаступление на Харьковщине. Линия обороны от россии на Донбассе подвергается постоянным обстрелам. Согласно сообщениям Генштаба ВСУ — россия пытается продвинуться на Лиман.

Теги:
#Донецк #Пожар #Макеевка #Нефтебаза
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