Жизнь в оккупации. Харьковщина: люди без света и связи, "русский мир" наступает

Всего в 40 км от Боровой уже пытаются вводить рубли и "республиканские праздники"

Украинцы активно обсуждают нюансы невеселой жизни в оккупированных районах Херсонской, Запорожской областей и Донбасса, однако часть Харьковщины, к сожалению, тоже находится под контролем оккупантов, при этом, большинство жителей там не имеют возможности рассказать о своих бедах.

Но кое-что о реалиях жизни в Боровой общине Харьковской области просочилось в сеть.

Боровая перешла под контроль оккупантов в середине апреля, и к тому моменту населенный пункт успели покинуть примерно половина жителей (там жило порядка 15 тысяч человек). С тех пор уже третью неделю в районе нет света, мобильной связи, интернета, газа, есть проблемы с водой. Невозможно снять наличные деньги и рассчитаться карточками.

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Некоторые аптеки и магазины работают, но ассортимент товаров очень ограничен. В больницах не хватает лекарств для нормализации давления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, зато достаточно инсулина, — его запасы сделали еще до оккупации.

В основном приходится ездить за продуктами в Купянск, Сватово и Старобельск.

Боровая и ближайшие к нему населенные пункты на карте

Ближайший крупный населенный пункт, Сватово, находится в 40 км за админграницей Луганской области. Боевики "лнр" взяли над ним контроль еще в начале марта, и на данный момент уже пытаются вводить там рубли, "республиканские праздники", а мобильная связь там работает уже только от оператора террористов "Лугаком".

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Законные власти Боровой считают, что в дальнейшем оккупанты хотят ввести подобный "русский мир" и у них. Пока же возле них только перебрасывается военная техника, ее количество каждый день меняется.

Хотя боев в районе сейчас не ведется, эвакуировавшихся жителей призывают еще не возвращаться обратно.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как российские оккупанты пытаются стереть все следы Украины в Мелитополе Запорожской области.