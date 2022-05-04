Западные СМИ посчитали, сколько людей погибло в Драмтеатре Мариуполя

Предварительные данные свидетельствовали о более 300 погибших гражданах, однако цифра оказалась еще более печальной

В результате бомбардировки российским самолетом Драматического театра в Мариуполе погибли около 600 человек, которые находились внутри здания и рядом с ним. Данные о погибших вдвое превышают то количество, которое было озвучено в конце марта.

Об этом говорится в расследовании Associated Press.

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Изданию на основе свидетельств очевидцев, плана, фотографий и видео внутри здания удалось реконструировать 3D-модель драмтеатра. Кроме того, очевидцы утверждали, что около 100 человек в момент бомбардировки могли находиться на улице на полевой кухне – из них не выжил никто.

Также отмечается, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены — расчеты говорят об одном человеке на 3 квадрата.

Люди, которым удалось пережить авиаудар по Мариупольскому драмтеатру, говорят, что внутри на тот момент находилось около 1000 человек. При этом никто из них не видел, чтобы спаслось более 200 человек.

Еще один важный аспект этого расследования — журналисты полностью опровергли российский фейк, что драмтеатр в Мариуполе был украинской военной базой. Ни один из выживших после удара не подтвердил присутствие там украинских военных. Однако никто не сомневался, что бомбу сбросила российская авиация.

Напомним, что удар по драмтеатру в Мариуполе российские оккупанты нанесли 16 апреля. В то время в здании скрывались сотни мирных жителей Мариуполя, преимущественно женщины и дети. Об этом свидетельствовала надпись во дворе театра, которая была видна с высоты полета, но даже это не остановило вражескую армию.

Судя по кадрам с места происшествия, оккупанты сбросили на здание мощную авиабомбу, из-за чего оно превратилось в руины.

Уже 25 марта местные власти сообщили, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек, однако точного подтверждения гибели именно такого количества граждан не было.