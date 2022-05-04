Мэр украинского города запретил московский патриархат
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Российской церкви не место в Украине
В среду, 4 мая, на 70-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Конотопе (Сумская область) запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook.
Семенихин заявил о том, что запретил деятельность московского патриархата на территории города, прикрепив фото со своим распоряжением.
"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае с московским патриархатом это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", — написал Семенихин.
Ранее сообщалось, что глава РПЦ Патриарх Кирилл цинично заявил, что россия никогда ни на кого не нападала. К слову россияне на Пасху устроили "сражение" за бесплатные яйца.
Напомним, конотопские ведьмы объявили войну президенту рф владимиру путину. Руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал, что бывает с оккупантами, которые воевали в Конотопе.