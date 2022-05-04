Укр

"Ситуация крайне сложная": защитник "Азовстали" рассказал о боях за завод

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Командир "Азова" сообщил о ситуации на заводе в Мариуполе Новость обновлена 04 мая 2022, 23:46
Командир "Азова" сообщил о ситуации на заводе в Мариуполе

Мариупольский гарнизон продолжает отражать атаки российских оккупантов

После того как вторжение российских войск на мариупольский завод "Азовсталь" окончательно подтвердили, командир полка "Азов" Денис Прокопенко рассказал, что там происходит. По его словам, на территории предприятия идут тяжелые кровопролитные бои.

Видеообращение военнослужащего опубликовали в Telegram-канале "Азова".

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По словам Прокопенко, силы противника преобладают, но, несмотря на все, украинские воины с 25 апреля держат круговую оборону завода "Азовсталь".

"Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои… Ситуация крайне сложная, но, не смотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", — заявил Прокопенко.

Он подчеркнул, что гордится усилия солдатов, чтобы сдерживать натиск российской армии. Командир поблагодарил мир за колоссальную поддержку мариупольского гарнизона и его защитников, которые действительно этого заслуживают.

Стоит отметить, что, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, российским захватчикам удалось прорваться на завод "Азовсталь" после того, как один из работников предал Украину и рассказал оккупантам о тайных подземных ходах к предприятию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 мая российские захватчики начали наступление на завод "Азовсталь". Несколько часов его бомбила российская авиация, после чего в наступление пошли танки и артиллерия. В результате длительных обстрелов на "Азовстали" вспыхнул масштабный пожар.

Теги:
#Украина #Россия #Азовсталь #Война #Мариуполь
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