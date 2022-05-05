Укр

путин - это бабка: в сети горячо обсуждают позорный символ российской агрессии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Пожилую женщину, живущую прошлым, сравнивают с кровавым диктатором Новость обновлена 05 мая 2022, 10:17
Пожилую женщину, живущую прошлым, сравнивают с кровавым диктатором

Женщина даже не понимала что происходит

Одним из символов путинской пропаганды и российской оккупации, наряду с латинскими буквами, используемыми врагами, и георгиевской лентой, становится пожилая женщина, вышедшая к украинским военным с приветствием и красным флагом. Украинские защитники поняли, что женщина в силу возраста уже не может отличить ВСУ от российских захватчиков и помогли ей с продуктами.

Эта тема стала "вирусной" в россии. Во многих населенных пунктах появились панно с изображением пожилой женщины, ей даже начали ставить памятники, правда стоят они не долго. В Белгороде его убрали на следующий день после установки

Рисунок в Нальчике
Рисунок в Нальчике
Рисунок в Белгороде
Рисунок в Белгороде
Деревяннся скульптура в Воронеже
Деревяннся скульптура в Воронеже

Начали пропагандировать этот символ и на временно оккупированных территориях Украины.

Использование бабушки в пропагандистских целях
Использование бабушки в пропагандистских целях

Установили такой памятник и в Мариуполе, который лежит в руинах. Его привезли из Санкт-Петербурга и открыли в присутствии главарей боевиков и российских оккупантов, назвав пожилую женщину Анну новым символом Родины-матери. Отметим, что пропагандисты не знают даже где она живет и ее данных.

В сети уже отреагировали на такой использование пожилой женщины, которая даже не понимала, кто перед ней находится. В сети сравнивают путина с этой женщиной, которая продолжает жить прошлым.

"Поехавшие", "какая победа, такой и символ" — так комментируют пластиковую скульптуру в Мариуполе.

"Сами не жили и вам не дадим", — символ российского нашествия уже становится героем карикатур.

Карикатура на использование россией пожилой женщины в пропаганде
Карикатура на использование россией пожилой женщины в пропаганде

Ранее "Телеграф" уже писал про привязанность в россии к советскому флагу. В оккупированном Мелитополе восстанавливают советскую символику и использовали красные полотнища в фарсе на 1 мая. На территории оккупированной Херсонщины в Геническе снова поставили памятник советскому вождю — Ленину.

Теги:
#Женщина #Мариуполь #Символ #Красный флаг
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