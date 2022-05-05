Настоящее гетто: мариупольцы показали жизнь в фильтрационном лагере россиян (видео)

Любые личные вещи украинцев были отобраны оккупантами

Село Безыменное на Донетчине за последние несколько недель превратилось в сосредоточие фильтрационных лагерей, разбитых российскими захватчиками. Сейчас в местную школу "сбросили" грузом всех украинцев, насильно депортированных из Мариуполя. Вынужденные пленники путинской армии открыто говорят об ужасных условиях, а проукраинские власти уже дали иное определение происходящему — "жизнь в гетто".

Эксклюзивными кадрами из фильтрационного лагеря в Безыменном поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам чиновника, российские солдаты продолжают совершать военные преступления. Видео, которые удалось получить от "депортированных" жителей Донбасса — тому прямое подтверждение.

Андрющенко отметил, что сейчас в Безыменном, а также Козацком, что в Новоазовском районе, находятся сотни украинских мужчин. Они являются жителями мариупольских поселков Гуглино, Волонтеровка и Мирный. Всего оттуда вывезли около 2000 человек.

Безыменное и Мариуполь на карте

Люди вынуждены жить в жутких условиях. На одном из видео можно услышать признание самого узника такого лагеря — "полная антисанитария", и это при том, что им досталось здание школы. "Депортированных" заставляли спать в коридорах, даже тогда, когда еще было весьма холодно, однако через какое-то время таки открыли классы, пустив под батареи.

Впрочем, этот объект по-прежнему не предназначен для нормальной жизни. Мужчинам приходится спать либо на полу, либо на партах/стульях, сооружая "кровати" из действительно подручных материалов.

"Умывальник один на всю толпу (около 350 человек — ред.). Туалет вообще на улице, зайти невозможно — режет глаза, — рассказывает очевидец. — Поэтому мы бегаем вниз "на магазин", потому что очередь в туалет — шо в мавзолей".

Часть людей оказалась в спортзале, однако сейчас они "на карантине", ведь на днях среди "депортированных" был обнаружен больной туберкулезом. Естественно, что "карантин" — лишь для отвода глаз.

По словам Петра Андрющенко, медицинскую помощь оккупанты украинцам не оказывают. Недавно в Козацком один из насильно привезенных мужчин умер — ему стало плохо, однако врача так и не привели.

Больных и людей с инвалидностью держать в отдельном помещение — там тоже жуткие условия, включая неприятный запах. Однако абсолютно всех, невзирая на состояние здоровье, заставляют убирать территорию в Безыменном, а также городе Новоазовск. Все происходит под детальным конвоем российских военных.

"Относительно дальнейшей судьбы оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов, — говорит Андрющенко. — При этом в понедельник 2 мая на построение было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для этого их переоденут в форму украинских солдат".

Следует добавить, что помимо мужчин, для которых каждые новые сутки — это очередной "день сурка", страдают также и женщины. Те, кто остался в районах, откуда вывезли мужчин, пытаются не выходить на улицу, чтобы не быть изнасилованными. Из-за отсутствия отпора со стороны местных жительниц захватчики нагло грабят дома, даже не взирая на присутствие в них людей.

Петр Андрющенко подчеркивает: у многих мариупольцев сейчас нет документов, т.к. их изъяли российские военнослужащие. Регион рядом с полуразрушенным Мариуполем постепенно становится огромным гетто, о чем, к сожалению, мир начинает слышать все реже и реже. Чиновник призвал всех обратить внимание на ужасы российской армии.

Тем временем сам Мариуполь оккупанты с помощью местных, "нанятых за еду", пытаются очистить от завалов после жутких обстрелов. Город хотят максимально "приукрасить", чтобы провести здесь показательный парад к 9 мая.

Вместе с этим продолжаются серьезные бои на территории завода "Азовсталь", где уже которую неделю держат круговую оборону украинские военнослужащие. Ситуация с каждым часом становится все более критичной.