Укр

В Черниговской области открыли временную переправу через реку Снов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Черниговской области открыли временную переправу через реку Снов Новость обновлена 05 мая 2022, 14:31

В Черниговской области открыли проезд по временной переправе через реку Снов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Чтобы обезопасить дорогу от весеннего половодья, на искусственном сооружении проведены дополнительные укрепляющие работы", — отметил Тимошенко.

Временный объезд построили на трассе Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч совместными усилиями дорожников, местной громады и бизнеса. Для безопасности движения и сохранения проездного состояния, на переправе установили ограничительные знаки. В ближайшее время здесь планируют поставить габаритные рамки, ограничивающие движения транспорта по высоте 3,0 м, сообщила Служба автомобильных дорог в Черниговской области.

"Просим водителей учитывать имеющиеся ограничения, потому что несоблюдение весовых норм чревато разрушением временного объезда и нарушением логистики между районами. Для транспорта весом более 18 тонн есть маршрут через Городню и Сновск", — предупреждают дорожники.

Параллельно в Черниговской области восстанавливают проезд по мосту в селе Хвыливка. Дорожники уже демонтировали старые бордюры, обустроили съезд и установили плиты. На основных дорогах области проводят ямочный ремонт.

По запросу физических и юридических лиц продолжается разминирование территорий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановили сообщение по маршруту Киев – Житомир.

Теги:
#Дороги #Инфраструктура #Война #Восстановление #Российская агрессия
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