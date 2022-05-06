В Киевской области убрали 258 км улиц, в Сумской расчистили Тростянец

В освобожденных от российских оккупантов Киевщине, Харьковщине и Сумщине активно восстанавливают поврежденные коммуникации, ремонтируют дома, расчищают дороги и ликвидируют ямочность. О ходе ремонтных работ по состоянию на вечер 5 мая рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, в Ирпене в Киевской области вернули газоснабжение 41% абонентов. Убрали 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера. На 16-ти временных переправах возобновили движение транспорта. Строительство временного моста продолжается на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Не останавливают восстановительные на Харьковщине. Коммунальщики круглосуточно ремонтируют поврежденную инфраструктуру.

"В Харькове возобновлено газоснабжение 32 квартир. В 7 районах города сделали 84 закрытия контуров и окон, 15 ремонтов кровель. В селе Мала Рогань проведена часть работ по локализации повреждений газораспределительных систем. В поселке Рогань и городе Дергачи подключили 50 потребителей. В Чугуеве проведен ремонт сетей водоснабжения на улице Крепостный спуск", – поделился Тимошенко.

Во всех районах города проводят санитарную очистку территории. На дорогах Харьковщины ликвидируют ямочность горячим асфальтобетоном и струйным методом.

Параллельно восстанавливают инфраструктуру населенных пунктов Сумщины. В частности, в освобожденном Тростянце завершили уборку дорог и улиц города, парков, скверов и мест общего пользования. Также в городе частично реставрировали уникальную памятку архитектуры – усадьбу Круглый двор.

"Восстановительные работы по газоснабжению продолжаются в Ахтырке, Тростянце и Великописаревской территориальной громаде", — говорит заместитель руководителя ОП.

В селе Пересыпки провели внутренний ремонт и покраску фасада админздания и перешли к восстановлению пешеходных дорожек.

В селах Княжевка, Сахарово, Бояро-Лежачи и Мануховка завершили благоустройство территорий, которые получили повреждения в результате военных действий.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для послевоенного восстановления населенных пунктов планируется создать специальный справочник.