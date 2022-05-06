Кроме кровавой россии еще ни одна страна мира не признала "ДНР" и "ЛНР"

В самопровозглашенных "ЛНР-ДНР" определились со своими "послами" в российской федерации.

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Как сообщает прокремлевское медиа "РИА новости", боевики так называемой "Донецкой республики" назначили на должность "посла" в россии Ольгу Макееву, которая раньше была "вице-спикером" так называемого "парламента ДНР".

Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник также назначил "посла" в Россию. Им стал его же советник Родион Мельник. "Новый посол" ранее успел "засветиться" во время участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, Мельник известен как бывший пресс-секретарь тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича и бывший депутат Луганского облсовета от "Партии регионов".

Следует отметить, что согласие руководства российской федерации на признание и присутствие в кремле так называемых "послов" из самопровозглашенных "республик" можно расценивать как очередное доказательство нарушения норм международного права и соглашений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне кровавый диктатор россии владимир путин принял решение о замене человека, ответственного за "ЛДНР". Теперь должность куратора отношений с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" занимает первый заместитель главы администрации путина сергей кириенко.