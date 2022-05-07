Укр

Без слез смотреть невозможно: жизнь в разбомбленном россиянами Мариуполе показали в документальном фильме

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Жизнь в Мариуполе разделилась на до и после Новость обновлена 07 мая 2022, 00:51
Жизнь в Мариуполе разделилась на до и после

Местные жители не сдерживают слез, когда говорят о том, что россияне сделали с их прекрасным городом

Жизнь в блокадном Мариуполе, который российские оккупанты ровняют с землей с самого начала вторжения в Украину, показали в документальном фильме с красноречивым названием "Мариуполь. Хроники ада".

Его можно посмотреть на официальном Youtube-канале.

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Героями фильма стали мариупольцы, которые многие недели жили под обстрелами оккупантов и стали свидетелями их преступлений против человечества. Среди них есть выжившие во время бомбардировки драмтеатра, свидетели обстрела роддома в Мариуполе и других фактов геноцида украинцев. Этим людям удалось эвакуироваться из города, однако в их памяти навсегда запечатлелись ужасы войны.

Вот что говорят жители:

  • "Я не уверена, что там разобраны все завалы. Люди прямо сейчас продолжают умирать. Просто сейчас их тела остаются на улицах".
  • "Это кладбище в прямом смысле этого слова. Не братская могила, а кладбище, потому что по улицам, по дворам везде могилы. Это те, кому повезло, кого похоронили. Люди лежат просто так. Мы не знаем, сколько пожилых людей умерло дома".
  • "Мы знаем, что с начала марта в день было 5-6 самоубийств. Люди выбрасывались в окна, потому что была безнадежность, безысходность, отсутствие лекарств, стресс, истерия".

И это лишь часть жутких событий из Мариуполя, которые пришлось пережить жителям когда-то преуспевающего и живописного города на берегу Азовского моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе после непрерывных обстрелов и бомбардировок уже почти не осталось целых построек, а сам город через два месяца вторжения выглядит безжизненным и апокалиптическим.

В то же время СМИ узнали, что спасти город пытался даже Папа Римский, однако кровавый диктатор Владимир Путин отказался идти ему на уступки.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь #Документальний фільм
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