Без слез смотреть невозможно: жизнь в разбомбленном россиянами Мариуполе показали в документальном фильме
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Местные жители не сдерживают слез, когда говорят о том, что россияне сделали с их прекрасным городом
Жизнь в блокадном Мариуполе, который российские оккупанты ровняют с землей с самого начала вторжения в Украину, показали в документальном фильме с красноречивым названием "Мариуполь. Хроники ада".
Его можно посмотреть на официальном Youtube-канале.
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Героями фильма стали мариупольцы, которые многие недели жили под обстрелами оккупантов и стали свидетелями их преступлений против человечества. Среди них есть выжившие во время бомбардировки драмтеатра, свидетели обстрела роддома в Мариуполе и других фактов геноцида украинцев. Этим людям удалось эвакуироваться из города, однако в их памяти навсегда запечатлелись ужасы войны.
Вот что говорят жители:
- "Я не уверена, что там разобраны все завалы. Люди прямо сейчас продолжают умирать. Просто сейчас их тела остаются на улицах".
- "Это кладбище в прямом смысле этого слова. Не братская могила, а кладбище, потому что по улицам, по дворам везде могилы. Это те, кому повезло, кого похоронили. Люди лежат просто так. Мы не знаем, сколько пожилых людей умерло дома".
- "Мы знаем, что с начала марта в день было 5-6 самоубийств. Люди выбрасывались в окна, потому что была безнадежность, безысходность, отсутствие лекарств, стресс, истерия".
И это лишь часть жутких событий из Мариуполя, которые пришлось пережить жителям когда-то преуспевающего и живописного города на берегу Азовского моря.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе после непрерывных обстрелов и бомбардировок уже почти не осталось целых построек, а сам город через два месяца вторжения выглядит безжизненным и апокалиптическим.
В то же время СМИ узнали, что спасти город пытался даже Папа Римский, однако кровавый диктатор Владимир Путин отказался идти ему на уступки.
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