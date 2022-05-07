Укр

ВСУ отправили еще один катер рф следом за российским кораблем: эффектное видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Наши защитники нанесли успешный удар по позициям россиян Новость обновлена 07 мая 2022, 13:08
Наши защитники нанесли успешный удар по позициям россиян

Украинцы продолжают выбивать врага со своих земель

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые неустанно стоят на обороне государства уже 73-й день подряд, прицельно уничтожен десантный катер россии в акватории Черного моря. российский "челнок" стоял "припаркованным" в районе знаменитого острова Змеиный.

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Эффектное видео уничтожения катера кафиров в субботу, 7 мая, на своей странице в соцсети обнародовало Оперативное командование "Південь".

"Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков… Змеиный — не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам. Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбиения упорнейших усилий. врага", — говорится в тексте сообщения.

Новая увлекательная серия украинского сериала "Змеиный" от наших защитников

Как пишет издание "Думская", украинским военным аналитикам удалось идентифицировать плавсредство, которое уничтожили защитники Украины. Им оказался высокоскоростной десантный катер проекта 21820 "Дюгонь". Катер состоял в вооружении вражеского флота в составе Каспийской флотилии.

Позже информацию о подведении катера россии прокомментировал украинский журналист Андрей Клименко, заметив один интересный факт:

"А вот в такого сегодня на Змеином точно попали. Интересен сам факт, зачем он там был. Только для Дуная или для лиманов… The Serna class, Russian designation Project 11770 (Десантный катер проекта 11770 "Серна"), — говорится в тексте публикации.

Десантный катер проекта 11770 "Серна"
Десантный катер проекта 11770 "Серна"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черном море недалеко от острова Змеиного вспыхнул российский фрегат. На борту плавсредства по неизвестным пока причинам произошел мощный взрыв, после чего катер загорелся. Официальной информации о количестве пострадавших оккупантов в Минобороны россии не обнародовали.

Теги:
#Россия #Черное море #Катер #ВСУ
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