Россияне насильно "пристегивают" Херсон и пытаются там закрепиться: что известно о ситуации

Коллаборанты пытаются максимально угодить российской власти

Находящийся во временной оккупации Херсон пытаются все больше "отрезать" от Украины. Сначала для этого использовали отключение украинских мобильных операторов, теперь — пробуют "давить силой", увеличивая количество военных патрулей в городе и его окрестностях.

Об этом сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ в субботу, 7 мая.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Разведка доложила, что россияне также возвели больше блок-постов на херсонских улицах. Естественно, увеличивается и вероятность проверки документов у местных жителей. В добавок к этому существует серьезная угроза тем жителям города, которые продолжают высказывать проукраинские взгляды.

Зато коллаборанты, подпевающие российским оккупантам, вовсю работают на картинку для российского телевидения. По словам предателя Кирилла Стремоусова, объявившего себя "главой новой администрации" Херсонщины, регион хочет стать одним из субъектов российской федерации.

"Мы намерены жить в составе российской федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму, — заявил он. — Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей".

Также Стремоусов официально признал, что уже начал прямое сотрудничество с россией.

Интересно, что накануне от одного из путинских сенаторов, приезжавших в Херсон, прозвучало весьма самоуверенное утверждение о том, что рф якобы "зашла сюда навсегда".

Также "Телеграф" сообщал, что оккупанты планируют вероятное отключение соцсетей Facebook и Instagram для жителей Херсонской области.