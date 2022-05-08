Разблокировка "Азовстали": Подоляк ответил на критику бойцов "Азова"

Эта тема обсуждается со всеми международными партнерами

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на критику власти со стороны бойцов полка "Азов", отметив, что сейчас делается все для того, чтобы вызволить из мариупольской "Азовстали" всех гражданских и военных украинцев.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Офис президента.

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По словам Подоляка, все горячие точки в Украине, где идут активные боевые действия, находятся в центре внимания Офиса президента. То же касается и мариупольского завода "Азовсталь".

"Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" — это герои настоящего. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, у нас с ребятами были очень откровенные разговоры. Лично у меня, в том числе. Не все, безусловно, можно обнародовать. Сейчас мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их эмоциональное состояние — для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос Азовстали", — отметил советник главы ОП.

Он добавил, что каждый из разговоров президента Украины Владимира Зеленского с международными партнерами начинается и заканчивается темой "Азовстали" — просчитываются все возможные формулы и форматы.

Относительно эвакуации людей с завода "Азовсталь" — Подоляк отметил, что при посредничестве ООН и ОП удалось договориться и организовать вывоз женщин, детей, пожилых людей, которые скрывались в хранилищах предприятия. Также не обошлось без помощи бойцов "Азовстали", сопровождавших гражданских. Что касается военнослужащих, которые там находятся, то в ОП добавили, что делают все, чтобы их спасти.

Подоляк подчеркнул, что украинцам следует объединиться и направить все обращения на западные страны, мировых лидеров и международные организации, чтобы те давили на российскую сторону и призывали ее к гуманизму.

"Что касается вопроса военной деблокады Мариуполя — это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Будь хоть одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня делают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопрос военных мероприятий и планов точно не предмет общественного обсуждения", — резюмировал советник главы Офиса президента.

Ранее сообщалось, что командир "Азова" Денис Прокопенко выдал громкие подробности о командире 36 бригады морпехов, отметив, что блокады Мариуполя и завода "Азовсталь" можно было бы избежать.