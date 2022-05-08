ВСУ наступают на россиян на еще одном важном направлении

Наши военные воспользовались тем, что оккупанты начали перегруппироваться

Украинские военные перешли в режим контрнаступления не только на Харьковском направлении, но и в Запорожской области.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Радио НВ".

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По его словам, сейчас в Запорожской области ситуация примерно такая же, как на харьковском направлении.

"Они (россияне — ред.) постоянно атаковали (напомню, что это было одно из самых активных направлений, по сравнению с криворожским и херсонским), мы нанесли им огневое поражение, они начали перегруппироваться, мы воспользовались случаем и контратакуем их на этом направлении пока они не оправились от поражения", — отметил Олег Жданов.

Напомним, что по мнению военных экспертов, "спецоперация" кровавого диктатора владимира путина захлебнется, когда ВСУ завершат контрнаступление на Харьковщине.

Ранее "Телеграф" публиковал свежую карту боев от британской разведки. Линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 7 мая, однако оккупанты усилили группировку на Слобожанском направлении в районе населенного пункта Казачья Лопань.