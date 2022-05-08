Укр

ВСУ наступают на россиян на еще одном важном направлении

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
904
Танкисты ВСУ Новость обновлена 08 мая 2022, 20:38
Танкисты ВСУ

Наши военные воспользовались тем, что оккупанты начали перегруппироваться

Украинские военные перешли в режим контрнаступления не только на Харьковском направлении, но и в Запорожской области.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Радио НВ".

Надежный источник новостей – подпишись на наш Telegram

По его словам, сейчас в Запорожской области ситуация примерно такая же, как на харьковском направлении.

"Они (россияне — ред.) постоянно атаковали (напомню, что это было одно из самых активных направлений, по сравнению с криворожским и херсонским), мы нанесли им огневое поражение, они начали перегруппироваться, мы воспользовались случаем и контратакуем их на этом направлении пока они не оправились от поражения", — отметил Олег Жданов.

Напомним, что по мнению военных экспертов, "спецоперация" кровавого диктатора владимира путина захлебнется, когда ВСУ завершат контрнаступление на Харьковщине.

Ранее "Телеграф" публиковал свежую карту боев от британской разведки. Линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 7 мая, однако оккупанты усилили группировку на Слобожанском направлении в районе населенного пункта Казачья Лопань.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская область #Война #ВСУ
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией
Дата публикации
Категория
россия столкнулась с новыми ограничениями
США вывалили на россию новый ворох санкций: без чего еще оставляют рф
Дата публикации
Категория
Украина должна изгнать дьявола: Подоляк поиздевался над путиным и его свитой
Украина должна изгнать дьявола: Подоляк поиздевался над путиным и его свитой
Дата публикации
Категория
Посольство США в Киеве
Сотрудники посольства США вернулись в Киев: исторические кадры (видео)
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города