Открыт проезд по дороге Киев – Иванков - Овруч в реверсном режиме

В Житомирской области открыли еще один временный проезд. Завершены работы по устройству временной переправы на автомобильной дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, сообщает Служба автомобильных дорог Житомирщины.

В ведомстве уточнили, что движение автотранспорта разрешено в реверсном режиме.

"Временный проезд играет важную роль для местного населения. Это самый короткий путь для ввоза продуктов, лекарств, важных грузов для жизнедеятельности громады. Проезд устроен вблизи разрушенного взрывами войны моста", — говорится в сообщении.

В Житомирской САД напоминают, что действует временный проезд на севере области, на автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Здесь, рядом с мостом, который был разрушен в результате взрывов, устроен временный проезд. Можно ехать в обе стороны, без ограничений для грузового транспорта.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе, по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.