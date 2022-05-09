Укр

Открыт проезд по дороге Киев – Иванков - Овруч в реверсном режиме

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Открыт проезд по дороге Киев – Иванков - Овруч в реверсном режиме Новость обновлена 09 мая 2022, 12:45

В Житомирской области открыли еще один временный проезд. Завершены работы по устройству временной переправы на автомобильной дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, сообщает Служба автомобильных дорог Житомирщины.

В ведомстве уточнили, что движение автотранспорта разрешено в реверсном режиме.

"Временный проезд играет важную роль для местного населения. Это самый короткий путь для ввоза продуктов, лекарств, важных грузов для жизнедеятельности громады. Проезд устроен вблизи разрушенного взрывами войны моста", — говорится в сообщении.

В Житомирской САД напоминают, что действует временный проезд на севере области, на автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Здесь, рядом с мостом, который был разрушен в результате взрывов, устроен временный проезд. Можно ехать в обе стороны, без ограничений для грузового транспорта.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе, по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Теги:
#Дороги #Укравтодор #Житомирщина #Кубраков
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