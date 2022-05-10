Свириденко: Топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди

Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Об этом в Facebook сообщила вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко после завершения польско-украинского энергетического форума в Варшаве, посвященного разрешению кризиса, сложившегося на топливном рынке Украины.

"Нам удалось посадить за один стол представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Это позволило найти практические решения для увеличения объема поставок в ближайшее время", – подчеркнула Свириденко.

Также она добавила, что к польскому ресурсу есть возможность привлечь нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта, транспортируя его через Польшу.

Также на форуме обсудили возможность получения дополнительных объемов горючего от польских трейдеров и увеличения перевалки, в частности, через одну из ведущих польских компаний PERN SA.

"Для увеличения отгрузок синхронизировали графики работы АО "Укрзализныци" и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы. Итак, ожидаем, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди", — подытожила Свириденко.

Напомним, ранее министр сообщила об отмене Канадой всех пошлин на украинские товары на 12 месяцев.