В приграничных районах Черниговщины ввели жесткие ограничения на передвижение: детали
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В области введены дополнительные режимные ограничения
Из-за военной агрессии российской федерации до окончания в стране военного положения, в пределах трех контролируемых пограничных районов Черниговской области ввели усиленные режимные ограничения. Ряд запретов будет действовать на территории Корюковского, Черниговского, а также Новгород-Северского районов.
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Об этом во вторник, 10 мая, сообщила Государственная пограничная служба.
Так, согласно обновленным правилам, в контролируемых пограничных Корюковском, Черниговском, а также Новгород-Северском районах (в пределах до 20 километров от госграницы) категорически запрещается:
- передвигаться гражданским лицам и транспортным средствам;
- проводить любые работы за пределами населенных пунктов с 21:00 часов вечера и до 06:00 часов утра;
- совершать любые полеты беспилотных летательных аппаратов;
- проводить отдых разного рода;
- передвигаться и находиться по территории лесных массивов и лесополос;
- носить военную форму гражданскому населению.
Кроме того, на территории вышеуказанных районов запретили организовывать и осуществлять охоту и рыболовство.
Ранее "Телеграф" сообщал, что военное положение в Украине, как и общая мобилизация военнообязанных лиц, будет продолжаться до 25 мая, однако они могут быть продлены решением правительства, которое прежде всего будет учитывать ситуацию на фронте.
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