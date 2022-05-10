Укр

В приграничных районах Черниговщины ввели жесткие ограничения на передвижение: детали

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Украинский пограничный Новость обновлена 10 мая 2022, 18:09
Украинский пограничный

В области введены дополнительные режимные ограничения

Из-за военной агрессии российской федерации до окончания в стране военного положения, в пределах трех контролируемых пограничных районов Черниговской области ввели усиленные режимные ограничения. Ряд запретов будет действовать на территории Корюковского, Черниговского, а также Новгород-Северского районов.

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Об этом во вторник, 10 мая, сообщила Государственная пограничная служба.

Так, согласно обновленным правилам, в контролируемых пограничных Корюковском, Черниговском, а также Новгород-Северском районах (в пределах до 20 километров от госграницы) категорически запрещается:

  • передвигаться гражданским лицам и транспортным средствам;
  • проводить любые работы за пределами населенных пунктов с 21:00 часов вечера и до 06:00 часов утра;
  • совершать любые полеты беспилотных летательных аппаратов;
  • проводить отдых разного рода;
  • передвигаться и находиться по территории лесных массивов и лесополос;
  • носить военную форму гражданскому населению.

Кроме того, на территории вышеуказанных районов запретили организовывать и осуществлять охоту и рыболовство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военное положение в Украине, как и общая мобилизация военнообязанных лиц, будет продолжаться до 25 мая, однако они могут быть продлены решением правительства, которое прежде всего будет учитывать ситуацию на фронте.

Теги:
#Черниговщина #Госпогранслужба #Обмеження #За кордон
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