Укр

Коллектив Мариупольского драмтеатра выступит на сцене в Ужгороде – Кириленко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Коллектив Мариупольского драмтеатра выступит на сцене в Ужгороде – Кириленко Новость обновлена 10 мая 2022, 18:14

Теперь труппа Мариупольского драматического театра, здание которого уничтожили вражеские войска, будет выступать на сцене Закарпатского областного музыкально-драматического театра, расположенного в Ужгороде.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне уничтожили здание Драмтеатра в Мариуполе, но сам театр продолжает жить! Разбросанный по всей стране и за границей коллектив мариупольского театра, пережив блокаду и уничтожение города, теперь имеет свое временное убежище", – пишет он.

По его словам, мариупольский коллектив сможет выступать на сцене драматического театра в Ужгороде столько, сколько потребуется.

Глава Донецкой областной администрации поблагодарил своего закарпатского коллегу Виктора Микиту и ужгородских театралов за поддержку театралов Мариуполя.

"Взаимопомощь среди украинцев даже самых отдаленных регионов – это то, что всегда будет нас спасать, и чего никогда не поймет россия. Вместе мы сохраним нашу культуру и непременно вернем свой театр домой!" – подчеркнул Кириленко.

Напомним, ранее он рассказал, что местный рассадник в благодарность за прием переселенцев из области отправил 8 тысяч саженцев роз по всей Украине.

Теги:
#театр #Ужгород #Война #Мариуполь
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