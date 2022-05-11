Чудо в Мариуполе: мальчик 5-ти дней от роду пережил бомбардировку, обстрелы и вернулся к матери

Некоторые истории войны напоминают сценарии к фильмам

Во временно оккупированном Мариуполе, где людям приходилось бороться за выживание любыми способами, за время войны родилось немало детей. Некоторые из них не выжили, однако история других больше похожа на воодушевляющий рассказ о чудесной помощи свыше.

Одну из таких — полностью реальную — рассказал миру журналист Олег Ущенко.

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Главным героем истории стал новорожденный ребенок, принесенный в подвал больницы. Очевидцы утверждали, что на вид ему было едва ли пять дней от роду, однако он смог выжить в подвале после попадания снаряда в бомбоубежище. Спасители ребенка решили, что он — единственный выживший после такой страшной атаки.

"Врач среди шума и взрывов даже не сразу понял, о чем речь, ведь он только уснул после смены. Завернутого в куртку ребенка поставили на стул в углу, где прятались пожилые люди, и на ту куртку едва не сел какой-то дидо. В последний момент врач очнулся и крикнул мужчине не садиться", — пишет мужчина.

Малыш был "вручен" недавно родившим мамочкам, они его кое-как отмыли и кормили грудным молоком.

Как водится в непростых историях, сначала ребенку стало лучше. Однако уже на второй день врачи заметили ухудшения, что еще больше усугубились на третий.

"У малого был ожог, — рассказывает Ущенко со слов очевидцев. — Педиатр сказал: если не отвезти в ожоговое отделение, то готовьте коробку из-под обуви".

Один из мужчин, прятавшихся в подвале больницы, вызвался помочь с "доставкой" ребенка к пункту назначения. Было непросто, ведь путь пришлось прокладывать буквально под ракетными и пулевыми обстрелами, однако смельчаку это удалось.

И вот здесь история и начинает перетекать к финалу. Ребенка приняли в ожоговом и начали оформлять, когда медсестра вспомнила, что у них же на попечении сейчас находится молодая мамочка, поступившая после бомбежек и сходящая с ума. Как оказалось, женщина рожала под обстрелами, а когда произошел прилет, женщина "отключилась". В себя пришла уже в больнице, но сына рядом не обнаружила.

"А через пару минут молодая мама, плача, прижимала к груди своего первенца", — на такой ноте заканчивает свой рассказ Олег Ущенко.

История, разумеется, вызвала большой резонанс среди украинцев, которые беспокоятся о происходящем в Мариуполе.

Напомним, ранее мы рассказывали, с чем приходилось сталкиваться жителям Мариуполя до эвакуации из города. "Телеграфу" удалось пообщаться с одной из вынужденных переселенок Верой Каменецкой. Женщина охотно поделилась воспоминаниями о пребывании в блокадном городе.

Также мы писали о легендарной для многих маленьких мариупольцев "тете-суп", которая около двух месяцев находилась в подвалах "Азовстали".