Вблизи Краматорска попали в склад с аммиачной селитрой: что говорят об угрозе для населения
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Здешних жителей призывают быть осторожными
В результате обстрелов российских нацистов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой.
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Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-центре Славянской городской военно-гражданской администрации.
Также отмечается, что непосредственной угрозы жизни жителей общины нет, однако руководство городского ВГА призывает людей ограничить пребывание на открытом воздухе и плотно закрыть окна на 24 часа.
Следует отметить, что при выбросе аммиака в атмосфере образуется холодное белое туманное облако, рядом с которым может ощущаться резкий запах нашатырного спирта.
В этот момент людям лучше не выходить на улицу, ведь аммиак способен раздражать глаза, а также дыхательные пути. Газ также может спровоцировать слезотечение, болевые ощущения в носу и горле, кашель. Дыхание осложняется из-за боли в груди. В большой концентрации аммиак может вызвать отек легких
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