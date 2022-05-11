Укр

Вблизи Краматорска попали в склад с аммиачной селитрой: что говорят об угрозе для населения

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Вблизи Краматорска попали в склад с аммиачной селитрой: что говорят об угрозе для населения Новость обновлена 11 мая 2022, 17:23

Здешних жителей призывают быть осторожными

В результате обстрелов российских нацистов в Краматорском районе был поврежден склад с аммиачной селитрой.

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Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-центре Славянской городской военно-гражданской администрации.

Также отмечается, что непосредственной угрозы жизни жителей общины нет, однако руководство городского ВГА призывает людей ограничить пребывание на открытом воздухе и плотно закрыть окна на 24 часа.

Следует отметить, что при выбросе аммиака в атмосфере образуется холодное белое туманное облако, рядом с которым может ощущаться резкий запах нашатырного спирта.

В этот момент людям лучше не выходить на улицу, ведь аммиак способен раздражать глаза, а также дыхательные пути. Газ также может спровоцировать слезотечение, болевые ощущения в носу и горле, кашель. Дыхание осложняется из-за боли в груди. В большой концентрации аммиак может вызвать отек легких

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Теги:
#Обстрел #Краматорск #Аммиак #Вибух
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