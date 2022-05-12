"Референдумы" оккупантов на Донбассе и Херсонщине: названа возможная дата и причина ее выбора
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Коллаборанты могли бы провести голосование в любой день, однако тянут, пытаясь манипулировать Западом
рф 11 сентября может провести "референдумы" по присоединению так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также временно оккупированной Херсонщины, которую оккупанты пытаются отрезать от Украины, в состав россии.
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Об этом генеральный директор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко рассказал в своем интервью для портала "НВ".
"Один из вариантов, который россия сейчас готовит, — проведение 11 сентября этого года (во время единственного дня голосования, проходящего в рф) "референдумов" в Донецкой, Луганской областях и на территории Херсонской области (которую они захватили и надеются, что она будет под их контролем до сентября) о присоединении к россии", — пояснил Мартыненко.
По его словам, именно эта дата – 11 сентября выбрана не случайно, потому что голосование среди мирного населения можно было бы провести в любой день. Однако "референдумы" решили все отложить на несколько месяцев для того, чтобы "поторговаться", в частности с Западом, чтобы те не аннексировали украинскую территорию.
"Я почти не сомневаюсь, что никаких разговоров Запад по этому поводу не будет вести. Это угроза — "сделайте нам что-то, потому что мы сейчас их всех аннексируем". Проведут они в сентябре (голосование — ред. редакцией) или нет — мне трудно сказать", – подытожил Мартыненко.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время посещения временно оккупированного Херсона секретарь генерального совета "единственной россии" андрий турчак сделал достаточно громкое заявление о том, что россия якобы "пришла в регион навсегда".