Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине, есть "прилеты": что известно (обновлено)

Россияне ударили по Кременчугскому НПЗ

В четверг, 12 мая, на 78-й день войны российские военные ударили по Полтавской области. Ракетные обстрелы были произведены по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает губернатор области Дмитрий Лунин в Телеграм.

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"От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже", — пишет глава Полтавской ОВА.

Оккупанты обстреляли Кременчугский НПЗ

В сети появилась информация о густом столбе дыма над городом. Предположительно – после прилета в НПЗ.

Источник фото - Труха. Украина

Местные пишут, что после попадания в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге продолжили звучать взрывы.

Отметим, что в Кременчуге находится переезд через Днепр — один из тех, которым пользуются при эвакуации на запад страны и при доставке гуманитарных грузов. А сама область граничит с Харьковщиной.

Напомним, что ранее российские оккупанты обстреляли Полтавскую область в ночь на 2 апреля. Тогда россияне нанесли удар ракетами по одному из инфраструктурных объектов.