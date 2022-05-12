Связали руки и стреляли в голову: на Черниговщине мужчина выжил после обстрела россиян и выбрался из могилы

Раненый мужчина прошел 40 километров пешком, чтобы вернуться домой

Мужчина из Черниговской области Николай Куличенко выжил после того, как российские оккупанты выстрелили ему в голову и вместе с братьями зарыли в могиле. Свою историю спасения мужчина рассказал журналистам.

Об этом сообщает "Суспільне Чернігів".

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По словам мужчины, он и два его брата попали в плен 18 марта. К ним в дом в селе Довжик на Черниговщине с обыском пришли россияне. Во время обыска оккупанті нашли форму ВСУ, принадлежавшую младшему брату — Евгению Куличенко, а также медали их деда.

После этого мужчину начали бить дубинкой прямо во дворе его дома, а затем всех троих братьев вывезли в село Вишневое на пилораму, где русские обустроили настоящую пыточную.

Над тремя братьями Куличенко издевались три дня, после чего вывезли на расстрел. Всем им связали руки, ноги, глаза, затем выстрелили в голову, бросили в могилу и забросали землей. Из трех мужчин выжил только один — пуля зашла Николаю через правую сторону челюсти, а вышла за ухом, не задев важных органов. Мужчина нашел в себе силы в прямом смысле выбраться из могилы и пешком направился в свое родное село.

Николай Куличенко прошел 40 километров, чтобы попасть к себе домой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после начала российского вторжения в Украину в сеть попали свидетельства многочисленных преступлений армии оккупантов против мирных жителей, среди которых пытки, убийства и изнасилования. Однако омбудсмен Людмила Денисова говорит, что когда война закончится, таких историй станет гораздо больше.