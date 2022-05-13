Оккупанты из артиллерии обстреляли колону беженцев на Херсонщине, есть раненные: подробности

Оккупанты специально собрали на Херсонщине большую колонну украинских беженцев, а потом обстреляли ее.

Россияне совершили очередное военное преступление против пытающихся спастись от войны и оккупации мирных украинцев, на этот раз в Херсонской области.

Об этом в вечерней сводке за 12 мая сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Под вечер произошел еще один вопиющий случай бесчеловечности орков. Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава", — написал Вилкул.

По его информации, российские оккупанты собрали утром и удерживали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники.

"В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", — рассказал Вилкул.

Н.п. Белая Криница на карте Украины

Глава военной администрации Кривого Рога проинформировал, что от разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011-го года рождения: вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения.

"Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога", — добавил Вилкул.

Он также сообщил, что 12 мая оккупанты продолжали обстрелы по всей линии соприкосновения, "в том числе с применением запрещенных фосфорных и кассетных боеприпасов".

"Утром из систем РСЗО был обстрелян Зеленодольск. Один погибший и один раненый. Оба совершенно мирные люди, которые с утра шли на работу", — проинформировал Вилкул.

Как сообщалось, 12 мая российские оккупанты атаковали город Запорожье крылатыми ракетами.