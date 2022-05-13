Три дня как три года и обручальные кольца из фольги: щемящая история любви военных из "Азовстали" (видео)

Валерия пообещала погибшему мужчине выбраться из "Азовстали" — чтобы там не произошло

История военнослужащей из полка "Азов" Валерии и пограничника Андрея, вместе защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе, является почти кинематографической. Познакомились фактически на войне и все время вместе (а это почти три года, годовщину праздновали бы уже в начале лета) провели на ней же. После полномасштабного вторжения России в Украину оба остались в обороне Мариуполя, чтобы за все время сложной осады увидеться всего несколько раз. Одна из этих встреч переросла в свадьбу…

О том, как она стала женой, а потом совсем скоро вдовой, рассказала сама Валерия. Видеозапись беседы с военнослужащей опубликовала в сети Facebook-пользователь Natasya Nagorna.

Почему России не выиграть войну против Украины?

По словам военной, со своим будущим мужем Андреем она познакомилась, когда была в Донецком пограничном отряде. Тогда она служила ассистентом командира и возглавляла местную прессслужбу.

"Было такое чувство, что это был тот человек, которого я должна была встретить, — вспоминает она. — Он сразу вошел в мою жизнь".

Несмотря на непростую профессию, пара почти сразу сошлась. В июне должно было исполниться три года, как они встречались и любили друг друга. Впрочем, празднования, к сожалению, уже не будет — сердце Андрея перестало биться после очередной атаки россиян на "Азовсталь" 7 мая, через три дня после официального вступления в брак с Валерией.

Свадебное фото Андрея и Валерии – 2022 год, "Азовсталь", Мариуполь

Когда пришла война, женщина не была в армии из-за статуса лица с инвалидностью III группы. Но уже после 24 февраля позвонила в армию и была мобилизована в ряды "Азова". В конце концов, так и оказалась среди боевых братьев и сестер, вместе с которыми был и ее Андрей.

Валерия рассказывает, что за время обороны Мариуполя, особенно "Азовстали", пара встречалась очень редко.

"Впервые на войне увиделись после его осколочного ранения. Он прибежал из госпиталя и, пожалуй, именно тогда предложил пожениться впервые", — говорит она.

В то время из-за суеты и других дел военнослужащая даже не ответила согласием на его предложение, хотя разговоры о браке были у них и раньше, еще до войны. Но Андрею было не занимать упрямства. И во второй раз он уже пришел с кольцами — правда, самодельными, изготовленными из фольги. Тогда-то молодожены и обручились.

Так выглядели кольца молодоженов для помолвки

Третья встреча состоялась после авиаудара, во время которого Валерия едва выжила. Объясняет — тогда шутили, что ее спасла любовь. Бракосочетание Андрея и Валерии состоялось 5 мая. Эту дату выбрали неслучайно, ведь в этот день полк "Азов" празднует свой "день рождения".

"Обменялись кольцами — я моей мамы, а он — моей бабушки, которая все еще ждет нас живыми-здоровыми", — объясняет Валерия, вытирая слезы.

Через трое суток, 7 мая, Андрея не стало. Женщина говорит, что здесь, на "Азовстали", каждый день — как год, происходит очень много всего: и хорошего, и плохого. В преддверии гибели мужчины у них произошел очень странный разговор, вспоминает Валерия.

"Я просила его пообещать мне выжить, а он — пообещать, что я выберусь оттуда. И хотя я очень хочу к нему, я помню, что я ему обещала отсюда выйти", — объясняет она.

Валерия постоянно вспоминает о своем любимом Андрее

Также Валерия говорит, что ситуация на "Азовстали" удивительно сложная. Здесь остается немало раненых бойцов, а также тела военнослужащих, отдавших свою жизнь за родину. Бойчина "Азова" надеется, что в ближайшее время власти смогут найти путь, который поможет эвакуировать защитников, продолжающих держать оборону завода.

Вероятно, получившая огласку трагическая история Валерии и ее погибшего мужа Андрея поспособствуют этому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой возможность своего спасения видят сами военные из "Азовстали". Прежде всего, считают защитники, следует заручиться поддержкой третьей стороны — других стран.

Также мы писали о том, как на слухи о своей гибели реагирует певческая "Птичка" — военная Екатерина из "Азовстали", которая стала известна в сети благодаря своему пению на войне.