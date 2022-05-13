Новая цель для ВСУ: спутники нашли скопление авиации россии на юге Украины (фото)
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Не исключено, что Украина может воспользоваться новой информацией для нанесения удара
Российские военные, которые временно контролируют черешневую столицу Украины Мелитополь, осваивают и украинские объекты там, — на аэродроме под городом нашли сразу семь российских самолетов .
Их хорошо видно на свежих снимках BlackSky от четверга, 12 мая, которые публикует CNN.
Стоит заметить, что еще утром 7 мая на авиабазе под Мелитополем был только один самолет рф.
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Но уже по состоянию на обед 12 мая там нашли сразу как минимум семь самолетов.
Как видно по картам боевых действий, Мелитополь находится в центре оккупированных территорий как раз между аннексированным Крымом, Херсоном и Донбассом, и аэродром в этом месте имеет стратегическое значение.
Как сообщал "Телеграф", в первые же часы полномасштабной войны с Украиной россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Мелитополе.
После этого оккупанты уничтожали на авиабазе украинские самолеты и военных, которые не успели выехать из опасной точки.
В то же время, украинские военные тоже не промах, — в районе Чернобаевки под Херсоном уже уничтожали авиацию противника.