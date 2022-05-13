Новая цель для ВСУ: спутники нашли скопление авиации россии на юге Украины (фото)

Не исключено, что Украина может воспользоваться новой информацией для нанесения удара

Российские военные, которые временно контролируют черешневую столицу Украины Мелитополь, осваивают и украинские объекты там, — на аэродроме под городом нашли сразу семь российских самолетов .

Их хорошо видно на свежих снимках BlackSky от четверга, 12 мая, которые публикует CNN.

Стоит заметить, что еще утром 7 мая на авиабазе под Мелитополем был только один самолет рф.

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Но уже по состоянию на обед 12 мая там нашли сразу как минимум семь самолетов.

Аэродром Мелитополя потрепало войной, но им еще можно пользоваться

Как видно по картам боевых действий, Мелитополь находится в центре оккупированных территорий как раз между аннексированным Крымом, Херсоном и Донбассом, и аэродром в этом месте имеет стратегическое значение.

Мелитополь на карте оккупированных территорий Украины

Как сообщал "Телеграф", в первые же часы полномасштабной войны с Украиной россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Мелитополе.

После этого оккупанты уничтожали на авиабазе украинские самолеты и военных, которые не успели выехать из опасной точки.

В то же время, украинские военные тоже не промах, — в районе Чернобаевки под Херсоном уже уничтожали авиацию противника.