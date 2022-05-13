Стирают сотни лет истории: оккупанты Мелитополя вышли на новый уровень "деукраинизации"
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Украинцев пытаются убедить, что они до сих пор якобы часть имперской россии
Российские оккупанты все активнее пытаются приобщить временно подконтрольные южные районы Украины к "русскому миру", — так, жителей Мелитополя пытаются "вернуть" к временам Таврической губернии.
Для этого на территории города начали раздавать номера для авто со старым запорожским гербом и надписью "TVR", сообщает утром 13 мая пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
На новых номерных знаках оккупантов изображен герб Запорожья образца 1811 года и значок "TVR", что является прямой отсылке к Таврической губернии.
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"Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий", — говорится в сообщении.
Что такое Таврическая губерния?
Таврическая губерния существовала в 1802-1921 годах в составе российской империи, охватывала территорию аннексированного еще до этого Екатериной II Крыма и современной Запорожской и Херсонской областей до линии Днепра.
В Мелитополе с начала оккупации ведется активная пропагандистская работа по части напоминания людям про Таврическую губернию, — осенью будет 220 лет с момента ее основания, и оккупанты хотят убедить свободных украинцев, будто бы они до сих пор часть имперской россии.
Стоит заметить, что современный герб Запорожья похож на герб образца 1811 года, однако на старом гербе вверху были ружья со штыками, а в современной версии вместо них казацкие мушкеты.
Старый герб символизировал превосходство над татарами, новый, — казацкую силу.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как активно россияне пытаются превратить Мелитополь в образцовый советский город.