Стирают сотни лет истории: оккупанты Мелитополя вышли на новый уровень "деукраинизации"

Украинцев пытаются убедить, что они до сих пор якобы часть имперской россии

Российские оккупанты все активнее пытаются приобщить временно подконтрольные южные районы Украины к "русскому миру", — так, жителей Мелитополя пытаются "вернуть" к временам Таврической губернии.

Для этого на территории города начали раздавать номера для авто со старым запорожским гербом и надписью "TVR", сообщает утром 13 мая пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

На новых номерных знаках оккупантов изображен герб Запорожья образца 1811 года и значок "TVR", что является прямой отсылке к Таврической губернии.

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"Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Что такое Таврическая губерния?

Таврическая губерния существовала в 1802-1921 годах в составе российской империи, охватывала территорию аннексированного еще до этого Екатериной II Крыма и современной Запорожской и Херсонской областей до линии Днепра.

В Мелитополе с начала оккупации ведется активная пропагандистская работа по части напоминания людям про Таврическую губернию, — осенью будет 220 лет с момента ее основания, и оккупанты хотят убедить свободных украинцев, будто бы они до сих пор часть имперской россии.

Такие щиты еще месяц назад появились в городе

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Стоит заметить, что современный герб Запорожья похож на герб образца 1811 года, однако на старом гербе вверху были ружья со штыками, а в современной версии вместо них казацкие мушкеты.

Старый герб символизировал превосходство над татарами, новый, — казацкую силу.

Старый и новый гербы Запорожья

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как активно россияне пытаются превратить Мелитополь в образцовый советский город.