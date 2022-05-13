В Мелитополе россияне похитили блогершу и двух ее подруг: "Вы нам не нравитесь"

Местные жители побоялись отбивать женщин у вооруженных оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) российские оккупанты среди бела дня похитили трех женщин. Мужчины в военной форме затащили местных жительниц в автомобиль с буквой Z, а затем увезли в неизвестном направлении.

Об этом рассказала местная блогерша Татьяна Кумок на своей странице в Facebook.

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По словам женщины, она была третьей среди похищенных, но ее выбросили из машины со словами: "Эту выбросьте, с ней уже говорили". Двух ее подруг все-таки забрали и увезли в неизвестном направлении.

"Было шесть вооруженных людей с повязками солдат российской армии. Мы кричали, мы вырывались, просили помочь. Никто на улице не отреагировал. К слову, уважаемые мелитопольцы, которым кажется, что вы прекрасно живете в "освобожденном" городе, знайте, если кому-то из вооруженных людей захочется с вами что-нибудь сделать на улицах города, вы абсолютно беззащитны", — сообщила Татьяна Кумок.

Женщина отметила, что эта история началась с того, что она с двумя подругами пошла на прогулку в парк, ведь у одной из них день рождения. За ними в парк въехал автомобиль с буквой Z, из которого выбежали солдаты. Оккупанты начали угрожать блогерше рассказом о том, что в Херсоне одного такого уже убили и якобы она получит предупреждение тоже.

Уже на выходе из парка женщин ждали две машины. В одну из них затащили Татьяну, а в другую – двух ее подруг.

"Считаю, что цель похищения – напугать меня и запретить писать правду о происходящем. Считаю, это акция не спланирована, а личная инициатива рядового военного, который увидел знакомую нелюбимую ему личность и решил выслужиться таким зверским способом", — отметила блогерша.

Она добавила, что не перестанет писать правду о преступлениях россиян в Мелитополе и даже угроза смерти ее не остановит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский судья был похищен на Херсонщине за проукраинскую позицию.