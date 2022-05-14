Защитник "Азовстали" рассказал, за что сейчас сражаются в Мариуполе: "По-прежнему полны храбрости"

Главная мечта многих — снова выйти на улицу и увидеться с родными

Не называть мучениками и продолжать работать над распространением информации о Мариуполе — такие нехитрые просьбы звучат в военное время от представителя полка "Азов" Давида Химика. Пока власть Украины сотрудничает с другими странами для помощи защитникам на "Азовстали", воин убеждает — хоть условия и ужасны, но бой противник получает всегда.

Более подробно о ситуации на заводе "азовец" рассказал в личном Telegram-канале.

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По словам бойца, наблюдать за жизнью на "Азовстали" не всегда просто. Сам Давид какое-то время отвел на "прокручивание" жизни в голове — удалось даже вспомнить детство и самые эффектные моменты, прожитые в мирное время. Большинство же его сослуживцев тратят свободное от боев время на мечты о будущем.

"Очень много слышу от парней, что когда выйдут — женятся и заведут детей, наверное, это основные планы всех, кто ещё не успел, — рассказывает Давид Химик. — Парни, у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми — рыдают и улыбаются одновременно…"

Военнослужащий объясняет — в такие моменты, наблюдая, ты понимаешь, как именно протекает жизнь.

"Азовец" Давид Химик

Условия же на "Азовстали" ежедневно все больше ухудшаются, ведь противник звереет. По словам бойца, оккупанты регулярно используют авиацию, артиллерию и все остальное, что у них есть. Однако защитники Мариуполя продолжают достойно давать отпор.

Химик просит украинцев не называть военных, оказавшихся на "Азовстали", мучениками. Причина проста — они сейчас борются не только за Украину, но и за свои жизни тоже. Вместо жалости и вознесения в ранг святых парень просит поддержки. Она, по его мнению, сейчас должна заключаться в информационной работе. Воин просит "орать всем" про мариупольских защитников — чтобы мир не мог пройти мимо.

"Хочу, чтобы мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён, — признается Давид Химик и тут же шутит: — А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском вареной колбасы и ряженку с курагой от "Простоквашино"".

Свою речь боец завершил обещанием обязательно вернуться.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о невероятно трогательной истории любви защитников Мариуполя, которая, к сожалению, быстро превратилась в трагедию. Военнослужащая Валерия успела побыть женой лишь три дня, а после ее супруг погиб во время очередного из боев.