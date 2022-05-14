Защитник "Азовстали" рассказал, за что сейчас сражаются в Мариуполе: "По-прежнему полны храбрости"
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Главная мечта многих — снова выйти на улицу и увидеться с родными
Не называть мучениками и продолжать работать над распространением информации о Мариуполе — такие нехитрые просьбы звучат в военное время от представителя полка "Азов" Давида Химика. Пока власть Украины сотрудничает с другими странами для помощи защитникам на "Азовстали", воин убеждает — хоть условия и ужасны, но бой противник получает всегда.
Более подробно о ситуации на заводе "азовец" рассказал в личном Telegram-канале.
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По словам бойца, наблюдать за жизнью на "Азовстали" не всегда просто. Сам Давид какое-то время отвел на "прокручивание" жизни в голове — удалось даже вспомнить детство и самые эффектные моменты, прожитые в мирное время. Большинство же его сослуживцев тратят свободное от боев время на мечты о будущем.
"Очень много слышу от парней, что когда выйдут — женятся и заведут детей, наверное, это основные планы всех, кто ещё не успел, — рассказывает Давид Химик. — Парни, у которых уже есть жены и дети, когда получается увидеть видео с детьми — рыдают и улыбаются одновременно…"
Военнослужащий объясняет — в такие моменты, наблюдая, ты понимаешь, как именно протекает жизнь.
Условия же на "Азовстали" ежедневно все больше ухудшаются, ведь противник звереет. По словам бойца, оккупанты регулярно используют авиацию, артиллерию и все остальное, что у них есть. Однако защитники Мариуполя продолжают достойно давать отпор.
Химик просит украинцев не называть военных, оказавшихся на "Азовстали", мучениками. Причина проста — они сейчас борются не только за Украину, но и за свои жизни тоже. Вместо жалости и вознесения в ранг святых парень просит поддержки. Она, по его мнению, сейчас должна заключаться в информационной работе. Воин просит "орать всем" про мариупольских защитников — чтобы мир не мог пройти мимо.
"Хочу, чтобы мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён, — признается Давид Химик и тут же шутит: — А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском вареной колбасы и ряженку с курагой от "Простоквашино"".
Свою речь боец завершил обещанием обязательно вернуться.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о невероятно трогательной истории любви защитников Мариуполя, которая, к сожалению, быстро превратилась в трагедию. Военнослужащая Валерия успела побыть женой лишь три дня, а после ее супруг погиб во время очередного из боев.