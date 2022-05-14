Власти Мариуполя обратились к украинским телеканалам с важной просьбой

Разрушенному городу нужно напомнить, что за него борются

В отдельных районах Мариуполя, который даже под временной оккупацией продолжает обстреливаться россиянами, на днях наконец-то появилось электричество. Украинских телевизионщиков тут же попросили всеми возможными способами напомнить жителям города, что борьбу за них не прекращали ни на мгновение, любят их и ждут возвращения населенного пункта под контроль Киева.

Такая просьба прозвучала 14 мая от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Как объяснил Андрющенко, электричество пока получают от генераторов. Однако даже его хватает, чтобы собираться у телевизора — потому что местные жители нуждаются в получении новостей.

Интересно, что несмотря на все усилия захватчиков русифицировать город, это не слишком выходит. Мариупольцы смотрят украинское телевидение — благодаря технологии Т2.

"Поэтому у нас большая просьба к редакторам, журналистам и ведущим наших украинских телеканалов пустить хотя бы бегущую строку о том, что Украина ждет и борется за мариупольцев", — высказал предложение чиновник.

Также чиновник подчеркнул, что необходимо объяснить: россияне лгут, как и их пропаганда — нет никакой ответственности или мобилизации, если выехать из города. Также нужно почаще озвучивать данные о "зеленых коридорах" и подготовке эвакуации.

"Это суперважно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов, — объясняет Андрющенко. — Это шанс для людей вырваться из гуманитарного ада".

Вероятно, это может помочь также в борьбе с новым "подходом" российских солдат к "фильтрации" местных жителей на выезде из Мариуполя. Как стало известно, теперь кроме взрослых оккупанты допрашивают еще и детей. Это делается для того, чтобы поймать родителей на возможной лжи.