Оккупанты ударили по "Азовстали" новым оружием — власти Мариуполя

После удара такими снарядами горение остановить почти невозможно

По мариупольскому заводу "Азовсталь", к которому сейчас приковано внимание всего мира, российские оккупанты ударили запретным оружием. Это могли быть зажигательные или фосфорные бомбы.

Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, россияне безжалостно атакуют "Азовсталь", где все еще находятся и держат оборону украинские военные, с неба, моря и земли. А в предыдущие сутки оккупантами было применено запрещенное оружие.

"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно. Ад сошел на землю. На Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в невосполнимом долге у них", — написал Петр Андрющенко.

Напомним, что в Украине и во многих странах мира обсуждается вопрос, как эвакуировать раненых бойцов из осажденного российскими войсками завода "Азовсталь". Наши воины живут на заводе в сверхсложных условиях — наша редакция получила фотографии защитников Мариуполя.

Также "Телеграф" сообщал, что утром в воскресенье, 15 мая, тревогу и взрывы слышали жители Львовской области. Россияне нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры.