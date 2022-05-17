россияне массированно обстреливают Сумщину: пытаются прорвать границу (карта)

Вдоль украинской границы есть пожары, вызванные обстрелами армии рф

Во вторник, 17 мая, российские войска пытаются прорваться через украинскую границу в Сумской области. На севере Шосткинского района продолжаются ожесточенные бои, ведь украинские защитники уверенно держат оборону Родины.

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По словам главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Живицкого, враг предпринял попытку прорыва рядом с городом Середина-Буда. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

Оккупанты пытаются совершить прорыв границы на Сумщине

Также он добавил, что армия российских нацистов во вторник нанесла уже 5 ракетных ударов по городу Ахтырка. В результате ракетных обстрелов поврежден детский сад и несколько домов. Есть раненые среди мирного населения. Ракеты скорее всего выпущены врагом с собственной территории.

Последствия ракетных обстрелов россиян в Ахтырке

Кроме того, согласно данным Сумской ОВА, за последние сутки удалось зафиксировать около 5 попаданий в районе села Эсмани, а в направлении села Бояро-Лежачи за последние часы произошло около 70 взрывов. Еще 6 обстрелов россияне совершили в районе населенного пункта Сопич.

Стоит отметить, что, по словам Дмитрия Живицкого, по состоянию на 15:30 попытки врага совершить прорыв украинской границы в Сумской области неуспешны — прорыв россиян в Шосткинском районе не зафиксирован(!). Однако дальнейшие провокационные обстрелы продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 83-й день войны россии с Украиной оккупационные войска произвели мощнейший ракетный обстрел Львовской области. Кроме того, враг обстрелял ракетами село на Черниговщине, где в результате обстрела погибли 8 человек, еще 12 получили ранения.