Кличко рассказал о депутате-герое, голыми руками захватившем российскую БМП

Сейчас герой воюет на передовой

Бывший депутат Киевского городского совета Петр Кузик во время битвы за столицу Украины "голыми руками" захватил вражескую БМП (боевую машину пехоты) и привез ее украинским защитникам.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал, что украинским героям не нужны камеры и аплодисменты, ведь свои подвиги они делали не для славы.

"Мы даже не знаем фамилии всех людей, которые проявили действительно героические шаги, они герои. А знаете почему? Им не нужны камеры, аплодисменты. Они это делали, как считают нужным и правильным в тот момент. Большое количество из них себя даже героями не чувствуют. Они делали то, что в чем-то по-настоящему были убеждены – так нужно сделать в этот момент. Даже подрывая себя", — отметил мэр.

Также мэр столицы отметил бывшего депутата горсовета Петра Кузика, который рискуя жизнью захватил вражескую БМП.

"В прошлом депутат Киевсовета захватил под Броварами вражескую БМП и привез нам. Почти голыми руками, хитростью. Рискуя жизнью. Кто это? Петр Кузик – очень хороший парень. Сейчас в Рубежном," – рассказал Кличко.

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