"Орков отогнали": два "захваченных" россиянами города Донецкой области под контролем ВСУ (видео)

Речь об Угледаре и Большой Новоселке

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Угледар и Великую Новоселку в Донецкой области и показали видео оттуда, чтобы в очередной раз развеять фейки российской пропаганды, утверждающей обратное.

Об этом во вторник, 17 мая, сообщил нардеп народный депутат Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

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По словам нардепа, пропагандисты РФ не раз говорили о том, что Угледар и Великая Новоселка контролируется российскими войсками, но эти заявления не соответствуют действительности.

"Так что стоит только посмотреть, где я нахожусь, чтобы понять, что наши ВСУ отогнали россиян. Однако возвращаться пока не советую! Помните, придет время и мы все приедем домой, освободим Украину от этого москальского нашествия", — отметил Лубинец.

В подтверждение того факта, что ВСУ отогнали россиян из Великой Новоселки, нардеп опубликовал видео, снятое вблизи въездного знака в населенный пункт.

Напомним, что в россии началась своеобразная подготовка к неизбежной капитуляции. В эфире пропагандистского шоу Скабеевой военный эксперт прямо указал на проблемы российской армии в войне в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии продолжают нагнетать ситуацию на ТВ, делая заявления о ядерном ударе по Украине.