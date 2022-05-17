Добрые дела делаются тихо – как церковь волонтерит в Одессе (видео)
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На победу Украины в войне работают даже церкви
Приход Андрея Первозванного Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) в Одессе, которая подвергается ракетным обстрелам со стороны рф, помогает всем нуждающимся в эти сложные времена.
Об этом сообщает "Телеграф".
Военно-морской капеллан Александр Смеречинский, национальный директор Морского Апостолята УГКЦ рассказал "Телеграфу" о помощи нуждающимся в период войны. Он отметил, что его приход помогал людям, которые бежали с Крыма и Донбасса еще с 2014 года, а теперь здание церкви превратилось в склад, где любой нуждающийся может получить материальную и не только материальную помощь.
Сестра Герарда Брагоя, служебница Непорочной Девы Марии УГКЦ в Одессе рассказала, как она помогает людям и о чем мечтает после окончания войны.
Ранее "Телеграф" сообщал, как работают волонтеры в Одессе, и в чем больше всего нуждаются украинские бойцы. Кроме того, волонтер из Молдовы рассказала, как начала помогать украинским защитникам. Иногда украинцы относятся к волонтерам, как к "супермаркет гуманитарки".