Дома и дворы превратились в руины: последствия утреннего обстрела Николаева (фоторепортаж)

Николаев в очередной раз подвергся ракетным обстрелам со стороны войск россии.

Утром 18 мая российские оккупанты снова обстреляли южные регионы Украины. Россияне ударили ракетами по Николаеву. Под обстрел попали частные жилые сектора в Ингульском и Центральном районах Николаева.

"Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева", — сообщили в ГСЧС.

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Очевидцы сообщают, что обстрел произошел около 5:45 утра. Был слышен один громкий взрыв, которому предшествовал характерный для пролета ракеты свист. На месте падения ракеты произошел пожар, который удалось быстро потушить.

Сейчас известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в одном из жилых секторов, который попал под обстрел.

Некоторые дома полностью разрушены, на месте работают спасательные службы. Люди разбирают завалы.

Жители разбирают завалы

Дома полностью разрушены

Коммунальные службы пытаются навести порядок

Последствия утреннего обстрела

Службы ликвидирую последствия ракетного удара

В разрушенных дворах разбросаны детские игрушки

Дома не подлежат восстановлению

Многие жители остались без жилья

Люди пытаются спасти уцелевшие вещи

Автомобиль также поврежден

При обстреле пострадали домашние животные

Женщина осматривает поврежденный дом

Мужчина разбирает завалы в доме

Напомним, что кроме Николаева оккупанты обстреляли также и Днепропетровскую область. Вследствие ракетного удара был разрушен транспортный объект, еще одну ракету сбили под Днепром, обломки упали в частный сектор, пострадало три человека.

Также под прицелом россиян постоянно находится Одесса. Противник продолжает наносить ракетные удары по городу и области.

Отметим, что согласно картам боевых действий, враг пытается разрушить транспортную инфраструктуру Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей.