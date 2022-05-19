"Словно с ума сошли": россияне ночью массово обстреливали границу с Сумщиной (карта)

Предварительно человеческих потерь со стороны Украины нет

Весьма неспокойной для Сумской области выдалась прошлая ночь. После недавней попытки прорвать государственную границу россияне в ночь на 19 мая устроили массовые обстрелы едва ли не по всей границе Сумщины.

Об этом стало известно от главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Активные боевые действия, в основном, пришлись на первую половину ночи. В районе Глухова еще около шести вечера прозвучало десять массивных взрывов. Огонь, конечно же, велся с территории рф.

Позже, уже ближе к 20:00, "жарко" стало в Великописаровской общине — там велись обстрелы с минометов, подтверждено минимум шесть "прилетов".

Карта направлений, по которым "били" россияне на Сумщине

Наиболее активны оккупанты стали ближе к десяти вечера. С самоходных артиллерийских установок обстреливалась территория Белопольщины, также здесь и в районе Путивльщины применялось стрелковое оружие. Очевидцы утверждают, что было хорошо слышно автоматные очереди.

Чуть позже артиллерией ударили и по Путивльской общине.

По словам Живицкого, украинские защитники отвечали на огонь противника "необходимым образом". Также чиновник заверил, что, по предварительным данным, такая активность протиника обошлась для украинской армии без жертв.

"Русские враги будто бы взбесились", — подытожил ночные обстрелы Дмитрий Живицкий.

Напомним, что оккупанты начали проявлять активность на севере Украины в последние несколько дней. Кроме Сумщины страдает также и Черниговщина, которую регулярно обстреливают ракетами и не только.

По словам Алексея Арестовича, такими атаками россияне пытаются отвлекать внимание украинской армии от происходящего на Донбассе и юге страны.