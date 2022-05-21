Еду собирали прям на улицах: сбежавший из Мариуполя рассказал, как детей спасали от голодной смерти

Дом мужчины начали обстреливать в первые же дни после начала полномасштабной войны

Украинский фотограф Евгений Сосновский, сумевший выбраться из блокадного Мариуполя, перетерпел немало бед во время российской оккупации. Изгнание из дома, который в последствии был разбит и сгорел, смерть родственника, раненые дети и другие члены семьи… А еще — практически голод, ведь достать продукты питания было очень сложно.

О том, как приходилось выживать в Мариуполе, мужчина рассказал корреспонденту "Телеграфа".

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Сосновский вспоминает, что многие жители города сразу же начали делать продуктовые запасы, однако после взятия города в осаду отсутствие завоза товаров быстро сказалось на качестве жизни. Также постоянно наблюдались проблемы с водой, ведь оккупанты регулярно обстреливали Мариуполь и повредили множество коммуникаций, в том числе и водоснабжение.

По словам фотографа, в марте как-то шел снег, и люди массово собирали его на улицах. После кто-то использовал его в качестве технической воды, а кто-то даже готовил на нем еду.

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Забрать что-то из квартиры после бомбежки не удалось — как признается Евгений Сосновский, даже банки с консервацией поплавились во время пожара. Поэтому продукты приходилось добывать "на месте". В одном из подвалов, где обитала его семья, случайно нашлось полпачки масла, а на улице — обнаружили грецкие орехи.

"Сливочное масло на чайной ложке и орехи: этим и довелось завтракать раненым детям впервые после обстрела", — вспоминает мужчина.

В центр разрушенного Мариуполя лучше было не ходить, однако у мужчины не было выхода, ведь кормить семью было нужно. На улице Металлургов, в одном из разрушенном магазинов, Сосновский увидел несколько конфет. Решил взять, чтобы порадовать детей, но напоролся на российский патруль.

"Я залез, поднял их (конфеты), поворачиваюсь — на меня направлено дуло автомата. Стоят двое: "Что здесь делаешь?" Объясняю, что нужно накормить двоих раненых детей, что хожу и ищу еду. Они говорят: "Раздевайся". Я разделся по пояс, закатил брюки. Смотрели, нет ли тату, следов бронежилета или пороха. Проверили документы. Отпустили со словами "Бегом отсюда", — рассказывает мариуполец.

Стоит отметить, что на подобные проверки Евгений Сосновский попадал не раз, однако ему каждый раз удавалось уцелеть и вернуться к семье.

Еще из "деликатесов", вспоминает он, были полбанки холодной тушенки, которую дети уплели за обе щеки, а также суп и каши, которыми хоть понемногу, но делились приютившие их хозяева подвала. В целом, говорит он, в Мариуполе многие были готовы помочь друг другу, несмотря на ограниченные запасы.

Но пришлось как-то обратиться за помощью и к оккупантам. Те приехали с полевой кухней во дворе дома, где Сосновский жил с семьей.

"При всем своем отношении к ним, вынужден был переступить через себя и все принципы. Не было другого выхода, честно говоря. Когда повар узнал, что еда для детей, то дал сгущенку, тушенку, печенье, сливочное масло. Надо признать, что более-менее оказался адекватным, хотя уродов достаточно повстречалось", — рассказывает мариуполец.

Однако, разумеется, плохих воспоминаний о российских солдатах у мужчины куда больше, нежели вот таких нейтральных. Потому что именно они фактически сравняли его город с землей, убив огромное количество мирных жителей.

Напомним, что именно Евгений Сосновский смог показать миру фотографии дневника восьмилетнего жителя Мариуполя, который встретился лицом к лицу с войной в столь юном возрасте.

"Телеграф" также подробно рассказывал, что известно о судьбе автора дневника и его родных.