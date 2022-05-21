"Последний день в "Азовстали": появилось мощное прощальное видео от защитника Мариуполя

Героическая судьба бойцов, защищавших украинский город, не оставила равнодушным никого

Украинский герой и защитник многострадального Мариуполя Дмитрий Казацкий (позывной "Орест"), впечатляющие фото которого покоряют сеть, записал новое видео, запечатлев на них жуткий вид разбомбленной российскими оккупантами "Азовстали".

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Видео было опубликовано на странице неформального кинообъединения Babylon’13, занимающегося изготовлением "короткометражек".

Именно его режиссеры смонтировали целый цикл фильмов под названием "Крепость Мариуполь", построенных на видеозвонках к воинам, с первых дней полномасштабного вторжения россии находившихся в бомбоубежищах окруженного завода "Азовсталь". Туда же и вошел щемящий фильм-прощание главы пресс-службы полка "Азов" Дмитрия Казацкого "Ореста", снятый за день до эвакуации.

На кадрах видео, продолжительность которого чуть больше четырех минут, показаны необъятные масштабы разрушений металлургического комбината, ставшего последним оплотом украинского гарнизона Мариуполя.

Последний день на "Азовстали"

Ранее "Телеграф" сообщал, воин-герой "Азова" Дмитрий Казацкий, опубликовал кадры, которые ему удалось снять во время пребывания почти в трехмесячной блокаде на мариупольской "Азовстали".