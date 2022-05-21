Мгновенная карма: гвардейцы уничтожили технику оккупантов с помощью сюжета пропагандиста

Оккупанты получили смертельный ответ

В субботу, 21 мая, на 87-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что российские пропагандисты сами навели огонь ЗСУ на позиции российской армии.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

Гайдай отметил, что именно сюжет пропагандиста помог уничтожить вражескую технику.

"Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым! Слава ВСУ!" — написал Гайдай.

Примечательно, что гвардейцы уничтожили тот самый "Пион", который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк. Боевики этот мост взрывали еще в 2014 году, а в 2016 году украинцы восстановили его.

Напомним, 24 марта вследствие ракетного удара по порту в Бердянске был уничтожен российский большой десантный корабль "Саратов". Предположительно, ВСУ нанесли удар по этому кораблю после выхода сюжета от пропагандистов.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе совершили тактическое отступление.